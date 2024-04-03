Wednesday, 03 April 2024 11:40 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ملك الأردن وغوتيريش يؤكدان ضرورة توفير الحماية للعاملين بمنظمات الإغاثة في غزة

4/3/2024 2:35:14 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في اتصال هاتفي أمس ضرورة توفير الحماية للعاملين في منظمات الإغاثة الإنسانية في قطاع غزة، وفق بيان للديوان الملكي الأردني.
وحسب البيان، تناول الاتصال الأوضاع الخطيرة في غزة، والتي أسفرت أخيرا عن مقتل أعضاء من فريق منظمة المطبخ المركزي العالمي خلال عملهم على إيصال مساعدات حيوية لأهالي القطاع.
وتسببت الحرب على غزة بمقتل نحو 196 من العاملين في منظمات إنسانية وإغاثية بالقطاع، منهم 175 من العاملين في وكالات تابعة للأمم المتحدة، وفق البيان.
وأكد الملك عبدالله الثاني أن الأردن مستمر ببذل قصارى جهوده لإيصال المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية بكل الطرق المتاحة إلى غزة، بالتنسيق مع مختلف المنظمات الأممية والشركاء الدوليين.
من جانبه، أشاد غوتيريش بدور الأردن في إيصال المساعدات الإنسانية لأهالي القطاع بمختلف الوسائل المتاحة.
على صعيد متصل، نفذت القوات المسلحة الأردنية أمس 7 إنزالات جوية لمساعدات إنسانية وغذائية على عدد من المواقع شمال القطاع، بمشاركة دول عربية وأجنبية، وفق بيان لقيادة الجيش الأردني.
وارتفع عدد الإنزالات الجوية التي نفذتها القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 69 إنزالا جويا أردنيا، و139 إنزالا جويا بالتعاون مع دول عربية وأجنبية، وفق البيان.

MENAFN03042024000130011022ID1108055561

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث