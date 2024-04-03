ملك الأردن وغوتيريش يؤكدان ضرورة توفير الحماية للعاملين بمنظمات الإغاثة في غزة

(MENAFN
- Al-Anbaa) أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في اتصال هاتفي أمس ضرورة توفير الحماية للعاملين في منظمات الإغاثة الإنسانية في قطاع غزة، وفق بيان للديوان الملكي الأردني.
وحسب البيان، تناول الاتصال الأوضاع الخطيرة في غزة، والتي أسفرت أخيرا عن مقتل أعضاء من فريق منظمة المطبخ المركزي العالمي خلال عملهم على إيصال مساعدات حيوية لأهالي القطاع.
وتسببت الحرب على غزة بمقتل نحو 196 من العاملين في منظمات إنسانية وإغاثية بالقطاع، منهم 175 من العاملين في وكالات تابعة للأمم المتحدة، وفق البيان.
وأكد الملك عبدالله الثاني أن الأردن مستمر ببذل قصارى جهوده لإيصال المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية بكل الطرق المتاحة إلى غزة، بالتنسيق مع مختلف المنظمات الأممية والشركاء الدوليين.
من جانبه، أشاد غوتيريش بدور الأردن في إيصال المساعدات الإنسانية لأهالي القطاع بمختلف الوسائل المتاحة.
على صعيد متصل، نفذت القوات المسلحة الأردنية أمس 7 إنزالات جوية لمساعدات إنسانية وغذائية على عدد من المواقع شمال القطاع، بمشاركة دول عربية وأجنبية، وفق بيان لقيادة الجيش الأردني.
وارتفع عدد الإنزالات الجوية التي نفذتها القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 69 إنزالا جويا أردنيا، و139 إنزالا جويا بالتعاون مع دول عربية وأجنبية، وفق البيان.
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