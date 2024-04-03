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دعم متزايد لعضوية فلسطين في الأمم المتحدة ومحتجون يقتحمون الكنيست

4/3/2024 2:35:14 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) جدد الفلسطينيون مطلبهم نيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، في وقت تحصد الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة المزيد من الغضب والادانة خصوصا لجهة استهدافها بعثات الإغاثة.
وفي رســــالة للســــفير الفلسطيني في الأمم المتحدة رياض منصور، أحيلت وفقا للإجراءات المتبعة على مجلس الأمن الدولي طلب «أن ينظر مجلس الأمن الدولي مجددا خلال أبريل 2024» في طلب نيل العضوية الكاملة الذي قدمته السلطة في 2011 ولم يبته المجلس مذاك، بحسب وكالة فرانس برس.
وفي الأشهر الأخيرة واصل السفير الفلسطيني التلويح بخيار تحريك هذا الطلب في مواجهة الحرب التي تخوضها إسرائيل منذ 7 أكتوبر على قطاع غزة ردا على الهجوم غير المسبوق الذي شنته يومذاك حركة حماس على مواقع جنوب اسرائيل.
وكان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أطلق في سبتمبر 2011، الإجراء الذي يطلب «انضمام دولة فلسطين إلى الأمم المتحدة»، وفي نوفمبر 2012 حصلت عبر تصويت في الجمعية العامة على صفة مراقب.
مشاورات ثنائية
من جهتها، قالت رئاسة مجلس الأمن التي تسلمتها مالطا منذ أبريل لوكالة فرانس برس «تلقينا الرسالة.. وسنجري مشاورات ثنائية لتحديد سبل المضي قدما».
وتلقى الفلسطينيون «دعم» ممثلي الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، وذلك بعدما طرحت عواصم أوروبية عدة إمكان درس الاعتراف بدولة فلسطين، حيث قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سابقا إن خطوة مماثلة لم تعد «من المحرمات».
وانضمت اسبانيا إلى داعمي المطلب الفلسطيني واعلن وزير خارجيتها خوسيه مانويل ألباريس أمس، أن بلاده ستعترف بفلسطين دولة ذات سيادة، لذلك سيكون لها مكان في الأمم المتحدة.
وأمس الأول نقلت وسائل إعلام إسبانية عدة عن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز قوله للصحافيين المرافقين له خلال جولة في الشرق الأوسط إن بلاده ستعترف بالدولة الفلسطينية بحلول يوليو المقبل.
بدورها، قالت وزيرة خارجية بلجيكا حجة لحبيب، إن الاعتراف بفلسطين أمر ستأخذه بروكسل بعين الاعتبار عندما يحين الوقت.
احتجاجات
وفيما تستمر مساعي التوصل إلى وقف لاطلاق النار واطلاق سراح الاسرى، قالت قناة الكنيست الإسرائيلي إن عائلات أسرى محتجزين في غزة اعترضت وقاطعت جلسة للكنيست أمس للمطالبة بالعمل على الإفراج عن أبنائها.
ونقلت صحيفة «هآرتس» الاسرائيلية عن مسؤول في جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) أن الاحتجاجات في القدس المحتلة قرب منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو «تجاوزت الخطوط الحمراء».
وأبلغ مسؤول في الشاباك ضباط الشرطة «أن الاحتجاجات كان من الممكن أن تنتهي بإطلاق نار على المتظاهرين». بحسب ما نقلت قناة «الجزيرة».
خطأ جسيم!
في غضون ذلك، وفي ظل موجة الغضب الدولية الواسعة، أقر الجيش الإسرائيلي بارتكاب «خطأ جسيم» بعد الضربة التي أسفرت عن مقتل سبعة متطوعين متعاونين مع منظمة المطبخ المركزي العالمي «وورلد سنترال كيتشن» الاغاثية الأميركية غير الحكومية في قطاع غزة. وقال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال هرتسي هليفي في رسالة بالفيديو إن الضربة «خطأ جسيم لم يكن يجب أن يحدث» متحدثا عن «خطأ في تحديد الأشخاص» في «ظروف معقدة للغاية».
وأعرب الرئيس الإسرائيلي اسحق هرتسوغ عن «حزنه الكبير واعتذاره الصادق» إثر مقتل سبعة عمال إغاثة فيما وصف رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الضربة بأنها «غير مقصودة» و«حادث مأسوي». وتوالت التصريحات المنددة بالحادث وقال رئيس الوزراء الپولندي دونالد توسك إن الهجوم الذي أسفر عن مقتل پولندي، ورد فعل إسرائيل عليه، يضع التضامن مع هذا البلد «أمام امتحان».
وصرح توسك عبر منصة «إكس» متوجها إلى نتنياهو والسفير الإسرائيلي في وارسو «اليوم تضعان هذا التضامن أمام امتحان. الهجوم المأسوي على المتطوعين ورد الفعل عليه يثيران غضبا مفهوما».
من جهته، انتقد الرئيس الأميركي جو بايدن إسرائيل بشدة على الغارة الجوية التي أسفرت عن مقتل عمال الإغاثة مؤكدا أن اسرائيل «لم تفعل ما يكفي» لحماية المتطوعين الذين يمدون يد العون للفلسطينيين الذين «يتضورون جوعا».
واعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن «هذا أمر غير مقبول، لكنه النتيجة الحتمية للطريقة التي تدار بها الحرب»، مجددا دعوته إلى وقف فوري لإطلاق النار وتحرير الرهائن وإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وذكر بأن مقتل هؤلاء المتعاونين مع منظمة «وورلد سنترال كيتشن» يرفع العدد الإجمالي للعاملين في المجال الإنساني الذين قتلوا خلال هذه الحرب إلى 196 «من بينهم أكثر من 175 من الأمم المتحدة».
وأعربت منظمة «وورلد سنترال كيتشن» عن «صدمتها» لمقتل أعضاء فريقها «الأبطال» الذين نشرت أسماءهم وصورهم وجنسياتهم في المساء على منصة إكس وهم سيف الدين عصام عياد أبو طه (25 عاما) وهو فلسطيني، ولالزاومي (زومي) فرانكوم (43 عاما) وهي أسترالية، وداميان سوبول (35 عاما) وهو پولندي، وجايكوب فليكينجر (33 عاما) وهو أميركي-كندي، والبريطانيون جون تشابمان (57 عاما) وجيمس (جيم) هندرسون (33 عاما) وجيمس كيربي (47 عاما).
وقالت الرئيسة التنفيذية لـ«وورلد سنترال كيتشن» إيرين غور «أشعر بالحزن والغضب لأننا فقدنا، نحن وكل العالم، أرواحا جميلة بسبب هجوم مستهدف شنته القوات الإسرائيلية». من جهته، قال رئيس وزراء أستراليا أنتوني ألبانيزي أمس، إنه أبلغ نتانياهو بـ«غضب» الشعب الأسترالي «تجاه هذه المأساة».
السفينة جينيفر تعود ادراجها
وبسبب صعوبة إدخال المساعدات الإنسانية برا إلى القطاع المحاصر، فتح ممر بحري في أواسط مارس. لكن الحكومة القبرصية أعلنت أن السفينة «جينيفر» التي أبحرت من سواحل الجزيرة المتوسطية السبت إلى غزة، في طور العودة إلى الجزيرة مع حمولتها البالغة زنتها 240 طنا من الأغذية، بعد الضربة.
ميدانيا، أعلنت وزارة الصحة بغزة، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي «إلى 32 ألفا و975 شهيدا و75 ألفا و577 مصابا». وقالت ان الجيش الاسرائيلي «ارتكب 5 مجازر في القطاع راح ضحيتها 59 شهيدا و83 مصابا خلال 24 ساعة».
وقال إعلام حماس في القطاع إن «الاحتلال شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي واستهدف منازل المدنيين على ساكنيها في مخيم النصيرات والمغراقة وخان يونس» أمس.
وأفاد شهود بأن اشتباكات عنيفة تركزت في وسط مدينة خان يونس ومنطقة المغراقة وشمال النصيرات وتل الهوى بمدينة غزة.

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