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الغريب: ((العدل)) اتخذت جميع الاستعدادات اللازمة لانتخابات أعضاء مجلس الأمة

4/3/2024 2:35:06 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسامة أبو السعود
أكد وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار فيصل سعيد الغريب أن الوزارة اتخذت جميع الاستعدادات اللازمة بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة حيث تم إعداد وتجهيز مقار الاقتراع المحددة لإجراء الانتخابات بالتنسيق مع الجهات الأخرى المعنية، وأشاد الوزير الغريب بالدور الكبير الذي قامت به جميع الجهات المشاركة في العملية الانتخابية التي تعاونت مع الوزارة وعلى الأخص وزارة الداخلية ووزارة التربية ووزارة الإعلام وبلدية الكويت.

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