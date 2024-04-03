الغريب: ((العدل)) اتخذت جميع الاستعدادات اللازمة لانتخابات أعضاء مجلس الأمة

(MENAFN
- Al-Anbaa) أسامة أبو السعود
أكد وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار فيصل سعيد الغريب أن الوزارة اتخذت جميع الاستعدادات اللازمة بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة حيث تم إعداد وتجهيز مقار الاقتراع المحددة لإجراء الانتخابات بالتنسيق مع الجهات الأخرى المعنية، وأشاد الوزير الغريب بالدور الكبير الذي قامت به جميع الجهات المشاركة في العملية الانتخابية التي تعاونت مع الوزارة وعلى الأخص وزارة الداخلية ووزارة التربية ووزارة الإعلام وبلدية الكويت.
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