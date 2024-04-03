الكويت.. تنتخب

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فهد اليوسف قام بجولة تفقدية شملت عدداً من لجان الاقتراع للاطلاع على الاستعدادات الأمنية الخاصة بتأمين الانتخابات وزير الإعلام: بذل الجهود والتسهيلات كافة وتوفير الفرصة الكاملة للإعلاميين لنقل الحدث الديموقراطي (أمة 2024)
المحرر البرلماني
يتوجّه الناخبون اليوم لاختيار ممثليهم في عضوية مجلس الأمة (50 عضوا) للفصل التشريعي الـ 18 من خلال عملية الاقتراع التي تبدأ في تمام الساعة 12 ظهر اليوم الخميس الموافق 4 الجاري وتستمر حتى الساعة 12 ليلا، وسط توقعات بأن تشهد العملية الانتخابية إقبالا من المواطنين رغم الأجواء الرمضانية، حيث تعد هذه الانتخابات الثانية من نوعها في تاريخ الحياة البرلمانية التي يتزامن موعد إجرائها مع الشهر الفضيل.
وكان صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد قد دعا في كلمة بمناسبة العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك الناخبين، إلى حسن اختيار من يمثلونهم، وألا يتم اختيار من كان هدفه تحقيق المصلحة الشخصية أو افتعال الأزمات أو المساس بالثوابت الدستورية «فاختياركم السليم طريقكم لبناء مستقبل وطنكم وأجيالكم».
هذا، وتفقد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف عددا من لجان الاقتراع لانتخابات مجلس الأمة 2024.
وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في «الداخلية»، في بيان صحافي، إن الشيخ فهد اليوسف قام بجولة تفقدية شملت عددا من لجان الاقتراع للاطلاع على الاستعدادات الأمنية الخاصة بتأمين الانتخابات.
من جهته، أكد وزير الإعلام والثقافة عبدالرحمن المطيري الحرص التام على بذل الجهود والتسهيلات كافة وتوفير الفرصة الكاملة للإعلاميين لنقل الحدث الديموقراطي (أمة 2024)، سواء عبر خدمات المركز الإعلامي للوزارة أو توفير البيانات والمعلومات التي تفيدهم في أداء مهامهم.
وقال المطيري خلال افتتاحه المركز الإعلامي المصاحب لانتخابات مجلس الأمة وأقامته الوزارة خدمة للصحافيين والإعلاميين من داخل الكويت وخارجها، إن الوزارة حرصت على استضافة عدد من الإعلاميين والصحافيين من مختلف أنحاء العالم لنقل الصورة الحقيقية لسير العملية الانتخابية بكل شفافية إلى دولهم وتعريفهم بالمسيرة الديموقراطية الكويتية.
وعقب افتتاح المركز، قام الوزير المطيري بجولة في استديوهات تلفزيون وإذاعة الكويت ووقف خلالها على جاهزيتها واستعدادها الكامل لمواكبة هذا العرس الديموقراطي ونقله بالصورة التي تليق بعراقة الإعلام الكويتي واحترافيته.
أعداد الناخبين
عدد الناخبين 834733 منهم 405948 من الذكور و428785 من الإناث.
يتنافس في الدائرة الانتخابية الأولى 41 مرشحا على أصوات ناخبي الدائرة وعددهم 104038 ناخبا وناخبة، 50398 من الذكور و53640 من الإناث.
يتنافس في الدائرة الثانية 39 مرشحا على أصوات الناخبين البالغ عددهم 95302 ناخب وناخبة، 46639 من الذكور و48663 من الإناث.
في الدائرة الثالثة يتنافس 32 مرشحا على أصوات 143693 ناخبا وناخبة، 68991 من الذكور و74702 من الإناث.
الدائرة الرابعة يتنافس فيها 48 مرشحا للحصول على أصوات 220932 ناخبا وناخبة 106534 من الذكور و114398 من الإناث.
الدائرة الخامسة يتنافس بها 40 مرشحا على عدد أصوات 270768 ناخبا وناخبة، 133386 من الذكور و 137382 من الإناث.
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