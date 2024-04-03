الكويت.. تنتخب



فهد اليوسف قام بجولة تفقدية شملت عدداً من لجان الاقتراع للاطلاع على الاستعدادات الأمنية الخاصة بتأمين الانتخابات وزير الإعلام: بذل الجهود والتسهيلات كافة وتوفير الفرصة الكاملة للإعلاميين لنقل الحدث الديموقراطي (أمة 2024)



المحرر البرلماني

يتوجّه الناخبون اليوم لاختيار ممثليهم في عضوية مجلس الأمة (50 عضوا) للفصل التشريعي الـ 18 من خلال عملية الاقتراع التي تبدأ في تمام الساعة 12 ظهر اليوم الخميس الموافق 4 الجاري وتستمر حتى الساعة 12 ليلا، وسط توقعات بأن تشهد العملية الانتخابية إقبالا من المواطنين رغم الأجواء الرمضانية، حيث تعد هذه الانتخابات الثانية من نوعها في تاريخ الحياة البرلمانية التي يتزامن موعد إجرائها مع الشهر الفضيل.

وكان صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد قد دعا في كلمة بمناسبة العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك الناخبين، إلى حسن اختيار من يمثلونهم، وألا يتم اختيار من كان هدفه تحقيق المصلحة الشخصية أو افتعال الأزمات أو المساس بالثوابت الدستورية «فاختياركم السليم طريقكم لبناء مستقبل وطنكم وأجيالكم».

هذا، وتفقد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف عددا من لجان الاقتراع لانتخابات مجلس الأمة 2024.

وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في «الداخلية»، في بيان صحافي، إن الشيخ فهد اليوسف قام بجولة تفقدية شملت عددا من لجان الاقتراع للاطلاع على الاستعدادات الأمنية الخاصة بتأمين الانتخابات.

من جهته، أكد وزير الإعلام والثقافة عبدالرحمن المطيري الحرص التام على بذل الجهود والتسهيلات كافة وتوفير الفرصة الكاملة للإعلاميين لنقل الحدث الديموقراطي (أمة 2024)، سواء عبر خدمات المركز الإعلامي للوزارة أو توفير البيانات والمعلومات التي تفيدهم في أداء مهامهم.

وقال المطيري خلال افتتاحه المركز الإعلامي المصاحب لانتخابات مجلس الأمة وأقامته الوزارة خدمة للصحافيين والإعلاميين من داخل الكويت وخارجها، إن الوزارة حرصت على استضافة عدد من الإعلاميين والصحافيين من مختلف أنحاء العالم لنقل الصورة الحقيقية لسير العملية الانتخابية بكل شفافية إلى دولهم وتعريفهم بالمسيرة الديموقراطية الكويتية.

وعقب افتتاح المركز، قام الوزير المطيري بجولة في استديوهات تلفزيون وإذاعة الكويت ووقف خلالها على جاهزيتها واستعدادها الكامل لمواكبة هذا العرس الديموقراطي ونقله بالصورة التي تليق بعراقة الإعلام الكويتي واحترافيته.أعداد الناخبينعدد الناخبين 834733 منهم 405948 من الذكور و428785 من الإناث.يتنافس في الدائرة الانتخابية الأولى 41 مرشحا على أصوات ناخبي الدائرة وعددهم 104038 ناخبا وناخبة، 50398 من الذكور و53640 من الإناث.يتنافس في الدائرة الثانية 39 مرشحا على أصوات الناخبين البالغ عددهم 95302 ناخب وناخبة، 46639 من الذكور و48663 من الإناث.في الدائرة الثالثة يتنافس 32 مرشحا على أصوات 143693 ناخبا وناخبة، 68991 من الذكور و74702 من الإناث.الدائرة الرابعة يتنافس فيها 48 مرشحا للحصول على أصوات 220932 ناخبا وناخبة 106534 من الذكور و114398 من الإناث.الدائرة الخامسة يتنافس بها 40 مرشحا على عدد أصوات 270768 ناخبا وناخبة، 133386 من الذكور و 137382 من الإناث.