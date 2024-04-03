اجتماعات حكومية لإعادة تسعير الخدمات

(MENAFN
- Al-Anbaa) تنسق وزارة المالية مع الجهات الحكومية لعقد اجتماعات «مكثفة» لتطبيق مبادرة إعادة تسعير الخدمات العامة الحكومية خلال محور استدامة المالية العامة في برنامج عمل الحكومة 2024 - 2027. وذكرت مصادر مطلعة في تصريح لـ «الأنباء» أنه سيتم خلال الاجتماعات وضع آلية واضحة لعملية تسعير الخدمات الحكومية، والتي تشمل قاعدة بيانات «السلع والخدمات» الحكومية لتحليلها مع بيان تكلفتها وأثرها. وبينت المصادر أن وزارة المالية ستقوم أيضا بشرح مبادرتها في إعادة تسعير الخدمات الحكومية، وهدفها والبيانات المطلوبة مثل اسم الخدمة ومعرفتها ووصفها ونوعها وفئتها وعدد المعاملات المنجزة منها سنويا وغيرها.
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