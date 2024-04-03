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اجتماعات حكومية لإعادة تسعير الخدمات

4/3/2024 2:35:06 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تنسق وزارة المالية مع الجهات الحكومية لعقد اجتماعات «مكثفة» لتطبيق مبادرة إعادة تسعير الخدمات العامة الحكومية خلال محور استدامة المالية العامة في برنامج عمل الحكومة 2024 - 2027. وذكرت مصادر مطلعة في تصريح لـ «الأنباء» أنه سيتم خلال الاجتماعات وضع آلية واضحة لعملية تسعير الخدمات الحكومية، والتي تشمل قاعدة بيانات «السلع والخدمات» الحكومية لتحليلها مع بيان تكلفتها وأثرها. وبينت المصادر أن وزارة المالية ستقوم أيضا بشرح مبادرتها في إعادة تسعير الخدمات الحكومية، وهدفها والبيانات المطلوبة مثل اسم الخدمة ومعرفتها ووصفها ونوعها وفئتها وعدد المعاملات المنجزة منها سنويا وغيرها.

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