((الديوان)) يُرشّح 2268 مواطناً للتوظيف

(MENAFN
- Al-Anbaa) مريم بندق
أعلن ديوان الخدمة المدنية ترشيح 2268 مواطنا للتوظيف في المؤسسات والهيئات والجهات الحكومية، من بينهم التخصصات التربوية مثل التربية الإسلامية ورياض الأطفال إناث والتربية البدنية ذكور.
وتم إبلاغ المرشحين برسائل على هواتفهم مساء أمس وأيضا على حسابهم على موقع «الديوان»، وطلب «الديوان» من المرشحين مراجعة الجهة المرشحين إليها مباشرة دون الرجوع إلى«الديوان».
هذا، وسيواصل «الديوان»التنسيق مع الجهات الحكومية لإعلان دفعات ترشيح أخرى وفقا لخطة الاحتياجات الوظيفية.
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