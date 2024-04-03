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((الديوان)) يُرشّح 2268 مواطناً للتوظيف

4/3/2024 2:35:06 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) مريم بندق
أعلن ديوان الخدمة المدنية ترشيح 2268 مواطنا للتوظيف في المؤسسات والهيئات والجهات الحكومية، من بينهم التخصصات التربوية مثل التربية الإسلامية ورياض الأطفال إناث والتربية البدنية ذكور.
وتم إبلاغ المرشحين برسائل على هواتفهم مساء أمس وأيضا على حسابهم على موقع «الديوان»، وطلب «الديوان» من المرشحين مراجعة الجهة المرشحين إليها مباشرة دون الرجوع إلى«الديوان».
هذا، وسيواصل «الديوان»التنسيق مع الجهات الحكومية لإعلان دفعات ترشيح أخرى وفقا لخطة الاحتياجات الوظيفية.

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