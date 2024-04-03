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بيت الزكاة: ((القُصّر)) شاركت بمشروع ((ولائم الإفطار))

4/3/2024 2:35:06 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بادرت الهيئة العامة لشؤون القصر بالمشاركة في مشروع إفطار الصائم من خلال 6 مواقع من أصل
27 موقعا، في كل من الفروانية بالقرب من مسجد يوسف أحمد الجسار والساحة المقابلة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في منطقة المرقاب وبجانب محافظة حولي وفي الفنيطيس بالقرب من مسجد عائشة حسن أحمد والجهراء بالقرب من مسجد بزيع بن ياسين القناعي، والساحة المقابلة لأسوق القرين.
وشارك موظفو ومنتسبو الهيئة في توزيع وجبات إفطار صائم يوم السبت 23 مارس بالمواقع المخصصة لهم وهي الساحة المقابلة للمؤسسة العامة للتأمينات بعدد 375 وجبة و395 وجبة بأسواق القرين و300 وجبة بمسجد يوسف الجسار بمنطقة عبدالله المبارك و350 وجبة بجانب محافظة حولي و300 وجبة بمسجد عائشة حسن أحمد بمنطقة الفنيطيس و300 وجبة بجانب مسجد بزيع الياسين بمنطقة الجهراء.
وأتت تلك المبادرة من قبل الهيئة لحرصها على مد يد العون للمستحقين داخل الكويت وحرصها على العمل الخيري ومساعدة المحتاجين، حيث إن بيت الزكاة حريص على تقديم يد العون ومساعدة لجميع من يسعى إلى المساهمة في المسؤولية المجتمعية.
ويؤكد بيت الزكاة للجميع حرصه التام على تحقيق التعاون البناء مع كافة الجهات الحكومية والأهلية لتحقيق التكافل الاجتماعي وتحقيق أهداف البيت السامية في نشر العمل الخيري.

MENAFN03042024000130011022ID1108055554

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