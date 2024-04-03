بيت الزكاة: ((القُصّر)) شاركت بمشروع ((ولائم الإفطار))

(MENAFN
- Al-Anbaa) بادرت الهيئة العامة لشؤون القصر بالمشاركة في مشروع إفطار الصائم من خلال 6 مواقع من أصل
27 موقعا، في كل من الفروانية بالقرب من مسجد يوسف أحمد الجسار والساحة المقابلة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في منطقة المرقاب وبجانب محافظة حولي وفي الفنيطيس بالقرب من مسجد عائشة حسن أحمد والجهراء بالقرب من مسجد بزيع بن ياسين القناعي، والساحة المقابلة لأسوق القرين.
وشارك موظفو ومنتسبو الهيئة في توزيع وجبات إفطار صائم يوم السبت 23 مارس بالمواقع المخصصة لهم وهي الساحة المقابلة للمؤسسة العامة للتأمينات بعدد 375 وجبة و395 وجبة بأسواق القرين و300 وجبة بمسجد يوسف الجسار بمنطقة عبدالله المبارك و350 وجبة بجانب محافظة حولي و300 وجبة بمسجد عائشة حسن أحمد بمنطقة الفنيطيس و300 وجبة بجانب مسجد بزيع الياسين بمنطقة الجهراء.
وأتت تلك المبادرة من قبل الهيئة لحرصها على مد يد العون للمستحقين داخل الكويت وحرصها على العمل الخيري ومساعدة المحتاجين، حيث إن بيت الزكاة حريص على تقديم يد العون ومساعدة لجميع من يسعى إلى المساهمة في المسؤولية المجتمعية.
ويؤكد بيت الزكاة للجميع حرصه التام على تحقيق التعاون البناء مع كافة الجهات الحكومية والأهلية لتحقيق التكافل الاجتماعي وتحقيق أهداف البيت السامية في نشر العمل الخيري.
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