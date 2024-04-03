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60 طالباً من مدرسة عبدالمحسن البحر الابتدائية تنافسوا بمسابقة ((التطبيقات الصناعية))

4/3/2024 2:35:06 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن مكتب المنظمة العالمية (ملست) لقارة آسيا نتائج مسابقة التطبيقات الصناعية للمرحلة الابتدائية التي نظمها بالتعاون مع مدرسة عبدالمحسن البحر الابتدائية بنين بمنطقة العاصمة التعليمية وشارك فيها 60 طالبا شكلوا 20 فريقا، كل فريق مكون من 3 طلاب للتنافس في مشروع المسابقة «فك وتركيب البرج».
وقال المدير الإقليمي لمكتب «ملست آسيا» داود الأحمد إن المركز الأول حصده فريق مكون من: يوسف أحمد الكندري وسالم فؤاد علي سالم وخالد خلف، فيما أحرز المركز الثاني كل من: راكان أحمد القطان وسيف فيصل العطير ومنصور حمود العتيبي، ونال المركز الثالث: عيسى محمد الكندري وسلمان عادل بن سلمان وعبدالله هشام الحجي، منوها بدور وزارة التربية ومشاركاتها الواسعة بفعاليات ومسابقات منظمة ملست للعلوم والتكنولوجيا، مشيدا بتعاون مدرسة عبدالمحسن البحر الابتدائية بنين بمنطقة العاصمة التعليمية بالمشاركة في تنظيم واحتضان المسابقة.
من جانبه، عبر مدير مدرسة عبدالمحسن البحر، يوسف المطيري، عن تقديره لمكتب المنظمة العالمية ملست بإتاحة الفرصة لأبنائنا طلبة المدرسة لتنفيذ هذا النشاط العلمي بين الطلبة بصورة مسابقات متميزة، مبينا أن المسابقة سعت لتحقيق جملة أهداف منها دعم الأنشطة التطبيقية في المدارس واستثمار أوقات الفراغ في التكنولوجيا.

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