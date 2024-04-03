60 طالباً من مدرسة عبدالمحسن البحر الابتدائية تنافسوا بمسابقة ((التطبيقات الصناعية))

(MENAFN
- Al-Anbaa) أعلن مكتب المنظمة العالمية (ملست) لقارة آسيا نتائج مسابقة التطبيقات الصناعية للمرحلة الابتدائية التي نظمها بالتعاون مع مدرسة عبدالمحسن البحر الابتدائية بنين بمنطقة العاصمة التعليمية وشارك فيها 60 طالبا شكلوا 20 فريقا، كل فريق مكون من 3 طلاب للتنافس في مشروع المسابقة «فك وتركيب البرج».
وقال المدير الإقليمي لمكتب «ملست آسيا» داود الأحمد إن المركز الأول حصده فريق مكون من: يوسف أحمد الكندري وسالم فؤاد علي سالم وخالد خلف، فيما أحرز المركز الثاني كل من: راكان أحمد القطان وسيف فيصل العطير ومنصور حمود العتيبي، ونال المركز الثالث: عيسى محمد الكندري وسلمان عادل بن سلمان وعبدالله هشام الحجي، منوها بدور وزارة التربية ومشاركاتها الواسعة بفعاليات ومسابقات منظمة ملست للعلوم والتكنولوجيا، مشيدا بتعاون مدرسة عبدالمحسن البحر الابتدائية بنين بمنطقة العاصمة التعليمية بالمشاركة في تنظيم واحتضان المسابقة.
من جانبه، عبر مدير مدرسة عبدالمحسن البحر، يوسف المطيري، عن تقديره لمكتب المنظمة العالمية ملست بإتاحة الفرصة لأبنائنا طلبة المدرسة لتنفيذ هذا النشاط العلمي بين الطلبة بصورة مسابقات متميزة، مبينا أن المسابقة سعت لتحقيق جملة أهداف منها دعم الأنشطة التطبيقية في المدارس واستثمار أوقات الفراغ في التكنولوجيا.
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