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((المرافق العمومية)) تقدم وجبات ((إفطار صائم)) بالمباركية

4/3/2024 2:35:05 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ضمن جهودها لتعزيز المسؤولية الاجتماعية، قامت شركة إدارة المرافق العمومية بتوزيع وجبات إفطار صائم خلال شهر رمضان المبارك، حيث تأتي الخطوة كجزء من الأنشطة والفعاليات الاجتماعية التي تنظمها الشركة بهدف دعم المجتمع.
في هذا السياق، قدم فريق المرافق العمومية الوجبات في منطقة المباركية، مستهدفين تغطية أكبر عدد ممكن من الصائمين.
وبهذه المناسبة، أشار مدير إدارة الشؤون الإدارية فواز الغانم إلى أن الشركة تحرص على تعزيز الروح التطوعية وتقوية أواصر التكاتف الاجتماعي ونشر مفهوم العطاء بين أفراد المجتمع.
وأكد الغانم أن هذه المبادرة تعبر عن التزام الشركة بدورها الاجتماعي واستمرارها في المساهمة بفاعلية في الأعمال الخيرية والاجتماعية، من خلال برامج ومبادرات متنوعة تخدم مختلف شرائح المجتمع.

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