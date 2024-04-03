((المرافق العمومية)) تقدم وجبات ((إفطار صائم)) بالمباركية

(MENAFN
- Al-Anbaa) ضمن جهودها لتعزيز المسؤولية الاجتماعية، قامت شركة إدارة المرافق العمومية بتوزيع وجبات إفطار صائم خلال شهر رمضان المبارك، حيث تأتي الخطوة كجزء من الأنشطة والفعاليات الاجتماعية التي تنظمها الشركة بهدف دعم المجتمع.
في هذا السياق، قدم فريق المرافق العمومية الوجبات في منطقة المباركية، مستهدفين تغطية أكبر عدد ممكن من الصائمين.
وبهذه المناسبة، أشار مدير إدارة الشؤون الإدارية فواز الغانم إلى أن الشركة تحرص على تعزيز الروح التطوعية وتقوية أواصر التكاتف الاجتماعي ونشر مفهوم العطاء بين أفراد المجتمع.
وأكد الغانم أن هذه المبادرة تعبر عن التزام الشركة بدورها الاجتماعي واستمرارها في المساهمة بفاعلية في الأعمال الخيرية والاجتماعية، من خلال برامج ومبادرات متنوعة تخدم مختلف شرائح المجتمع.
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