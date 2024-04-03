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وزير الداخلية تفقّد عدداً من لجان الاقتراع لانتخابات مجلس 2024

4/3/2024 2:35:05 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تفقد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف عددا من لجان الاقتراع لانتخابات مجلس الأمة 2024.
وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في «الداخلية»، في بيان صحافي، إن الشيخ فهد اليوسف قام بجولة تفقدية شملت عددا من لجان الاقتراع للاطلاع على الاستعدادات الأمنية الخاصة بتأمين الانتخابات.
هذا، ويتوجه الناخبون الكويتيون اليوم الخميس إلى صناديق الاقتراع لانتخاب 50 عضوا لمجلس الأمة في فصله التشريعي الـ 18 (أمة 2024) وفقا لنظام الدوائر الخمس والصوت الواحد في انتخابات تعد الثانية من نوعها في تاريخ الحياة البرلمانية التي يتزامن موعد إجرائها مع شهر رمضان المبارك.
وتنطلق عملية الاقتراع في الساعة 12 ظهرا على أن تغلق مراكز الاقتراع عند الساعة 12 ليلا، ثم تبدأ عملية فرز الأصوات تمهيدا لإعلان النتائج الرسمية وتسمية الفائزين من بين 200 مرشح بعضوية المجلس لأربع سنوات مقبلة.
ويحق لـ 834733 ناخبا وناخبة بواقع 405948 من الذكور و428785 من الإناث التصويت لاختيار مرشح واحد من بين مجموع المرشحين الذين يتنافسون في الدوائر الانتخابية الخمس، بحيث يمثل كل دائرة المرشحون العشرة الأوائل فيها.
ويتنافس في الدائرة الانتخابية الأولى 41 مرشحا على أصوات ناخبي الدائرة وعددهم 104038 ناخبا وناخبة (50398 من الذكور ـ 53640 من الإناث)، في حين يتنافس في الدائرة الثانية 39 مرشحا على أصوات الناخبين البالغ عددهم 95302 ناخب وناخبة (46639 من الذكور ـ 48663 من الإناث).
أما في الدائرة الثالثة، فيتنافس 32 مرشحا على أصوات 143693 ناخبا وناخبة (68991 من الذكور ـ 74702 من الإناث)، فيما يتنافس في الدائرة الرابعة 48 مرشحا للحصول على أصوات 220932 ناخبا وناخبة (106534 من الذكور ـ 114398 من الإناث).
في حين يتنافس في الدائرة الانتخابية الخامسة 40 مرشحا على عدد أصوات 270768 ناخبا وناخبة (133386 من الذكور ـ 137382 من الإناث) وتعد هذه الدائرة أكبر الدوائر الانتخابية الخمس من حيث عدد الناخبين.
وكان صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد قد دعا أول من أمس في كلمة بمناسبة العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك الناخبين إلى حسن اختيار من يمثلونهم وألا يتم اختيار من كان هدفه تحقيق المصلحة الشخصية أو افتعال الأزمات أو المساس بالثوابت الدستورية «فاختياركم السليم طريقكم لبناء مستقبل وطنكم وأجيالكم».
كما حثهم سموه على الابتعاد عن خيانة أمانة الصوت وعلى المرشح أن يتكلم بما يرضي الله وأن يكون حواره راقيا يجتنب فيه المساس بالآخرين وإثارة مشاعر الناخبين وتأجيج عواطفهم على حساب الوطن والمواطنين.
وأعرب سموه عن أمله في أن تسفر الانتخابات عن مجلس متميز بوجوه ذات فكر مستنير وأعضاء مجلس أمة يستفيدون من الدروس والتجارب البرلمانية السابقة وينهضون بمسؤولياتهم الوطنية.
وتطلع سموه إلى مشاركة أبناء الوطن في الانتخابات «ومن يقاطعها فإنه يفرط في حقه الدستوري ولم يؤد أمانة الاختيار ولا يحق له بعد ذلك أن يلوم أحدا على تدني المخرجات ولا على سوء الأداء وعدم الإنجاز وعلى الجميع عدم الالتفات إلى دعاة الفرقة والفتنة وأن نكون صفا واحدا نحمي الكويت وأهلها».
ويتألف مجلس الأمة وفقا للمادة 80 من الدستور والمادة الأولى من اللائحة الداخلية للمجلس الصادرة بالقانون رقم 12 لسنة 1963 من 50 عضوا ينتخبون بطريق الانتخاب العام السري المباشر وفقا لقانون الانتخاب.
ويعتبر الوزراء غير المنتخبين في مجلس الأمة أعضاء في هذا المجلس بحكم وظائفهم ولا يزيد عدد الوزراء (16 وزيرا) على ثلث عدد أعضاء مجلس الأمة.
ووفقا للمادة 83 من الدستور والمادة الثالثة من اللائحة الداخلية، فإن مدة مجلس الأمة هي أربع سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له ويجري التجديد خلال الـ 60 يوما السابقة على نهاية تلك المدة مع مراعاة حكم المادة 107 من الدستور التي تنص على: «للأمير أن يحل مجلس الأمة بمرسوم تبين فيه أسباب الحل على أنه لا يجوز حل المجلس لذات الأسباب مرة أخرى».
وتأتي هذه الانتخابات إثر صدور المرسوم رقم 16 لسنة 2024 في 15 فبراير الماضي بحل مجلس الأمة وفقا للمادة 107 من الدستور وبناء على ما بدر من مجلس الأمة من تجاوز للثوابت الدستورية في إبراز الاحترام الواجب للمقام السامي وتعمد استخدام العبارات الماسة غير المنضبطة.
كما صدر في مطلع شهر مارس الماضي مرسوم رقم 29 لسنة 2024 بشأن دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة وحدد يوم غد الخميس موعدا للاقتراع.
بدورها، تداعت الجهات الحكومية لمواكبة العرس الديموقراطي بالتكامل والتنسيق المشترك لتستبق موعده بحزمة من التجهيزات اللازمة لإخراجه بصورة مثلى تليق بدولة الكويت وتاريخها الديموقراطي.
فقد شكل وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية فيصل الغريب فريق عمل ميداني لإعداد وتجهيز المدارس المخصصة كمقار اقتراع للانتخابات والبالغ عددها 123 مدرسة بواقع 5 مدارس كمقار للجان الرئيسية في الدوائر الخمس الانتخابية و16 مدرسة في الدائرة الانتخابية الأولى و18 مدرسة في الثانية و22 في الثالثة و28 في الرابعة و34 في الخامسة.
وتضم المدارس 764 لجنة انتخابية رئيسية وأصلية وفرعية يرأسها رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة بصفة أصلية وعلى سبيل الاحتياط مجهزة بكل احتياجات أعضاء السلطة القضائية رؤساء اللجان الانتخابية ليوم الاقتراع.
وأعلنت وزارة التربية أن فرقا عدة في مختلف المناطق التعليمية التابعة لوزارة التربية ستكون موجودة على مدار الساعة في المدارس يوم الانتخاب تأهبا لأي طارئ إضافة إلى وجود فرق معنية بصيانة التكييف والكهرباء وتوزيع الأثاث والاحتياجات الأخرى للجان الانتخابية.
بدورها، أكدت وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون البلدية د.نورة المشعان تسخير كل الإمكانات لإظهار انتخابات مجلس الأمة كمناسبة وطنية معبرة عن الصورة المشرقة للديموقراطية الكويتية، مضيفة أن دور البلدية سيبدأ قبل أسبوع من الانتخابات وسيستمر حتى تسليمها بعد الانتخابات في اليوم التالي.
ووضعت وزارة الإعلام خطة متكاملة للتغطية المستمرة في يوم الانتخابات منذ فتح الصناديق حتى إعلان نتيجة فرز آخر دائرة واستخدام أحدث التقنيات وتجهيز فريق مناديب لمتابعة عملية التصويت والفرز في مختلف اللجان الانتخابية في الدوائر الخمس.
كما تم وضع خطة تغطية لمواكبة عملية الفرز داخل استوديوهات الوزارة تقدمها كوكبة من المذيعات والمذيعين والمحللين من مختصين وأكاديميين مصحوبة بمقاطع قصيرة (فلاشات) متعلقة بالمناسبة.
وأطلقت بلدية الكويت بالتعاون مع وزارة الإعلام حملة بعنوان «صوتك مستقبل وطن» عرضت على أضخم شاشة مرئية والموجودة على مبناها إلى جانب الترويج لها عن طريق إعلانات الطرق المنتشرة في كل شوارع محافظات البلاد لحث المواطنين على المشاركة الفاعلة في يوم الاقتراع.
واطلع وزير الصحة د.أحمد العوضي على الاستعدادات اللازمة لمواكبة الانتخابات التشريعية والتجهيزات الطبية في مقار لجان الاقتراع ومستوى تجهيز العيادات الطبية في جميع اللجان الانتخابية وتزويدها بالكوادر الصحية والمستلزمات الطبية وسيارات الإسعاف وذلك في إطار حرص الوزارة على أقصى درجات الأمان الصحي للناخبين.

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