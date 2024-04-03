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وزير الإعلام: توفير الفرصة الكاملة للإعلاميين لنقل الحدث الديموقراطي

4/3/2024 2:35:05 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكد وزير الإعلام والثقافة عبدالرحمن المطيري الحرص التام على بذل الجهود والتسهيلات كافة وتوفير الفرصة الكاملة للإعلاميين لنقل الحدث الديموقراطي (أمة 2024) سواء عبر خدمات المركز الإعلامي للوزارة أو توفير البيانات والمعلومات التي تفيدهم في أداء مهامهم.
وقال الوزير المطيري لـ«كونا» خلال افتتاحه المركز الإعلامي المصاحب لانتخابات مجلس الأمة وأقامته الوزارة خدمة للصحافيين والإعلاميين من داخل الكويت وخارجها إن الوزارة حرصت على استضافة عدد من الإعلاميين والصحافيين من مختلف أنحاء العالم لنقل الصورة الحقيقية لسير العملية الانتخابية بكل شفافية إلى دولهم وتعريفهم بالمسيرة الديموقراطية الكويتية.
وعقب افتتاح المركز، قام الوزير المطيري بجولة في استديوهات تلفزيون وإذاعة الكويت ووقف خلالها على جاهزيتها واستعدادها الكامل لمواكبة هذا العرس الديموقراطي ونقله بالصورة التي تليق بعراقة الإعلام الكويتي واحترافيته.
من جهته، قال الوكيل المساعد لقطاع الإعلام الخارجي بدر الطراروة لـ«كونا» إن وزارة الإعلام تقود جهودا مكثفة لتوفير تغطية شاملة ومتعددة اللغات لانتخابات مجلس الأمة 2024 التي سيتم إجراؤها اليوم الخميس.
وأضاف الطراروة أنه تم إنشاء هذا المركز الإعلامي المتكامل الذي يوفر كل الخدمات الضرورية لضيوفه الإعلاميين والصحافيين، متضمنا تحضير جداول زيارات ميدانية وإنتاج مطبوعات تعريفية خاصة بالحدث وتعزيز التعاون مع مؤسسات الدولة المعنية لضمان تقديم معلومات دقيقة وشاملة.
وأوضح أن المركز الإعلامي يستضيف 57 إعلاميا من مختلف دول العالم مع التركيز على تذليل كل الصعوبات لضمان تغطية إعلامية ناجحة ومتميزة، حيث سيتمكن الإعلاميون من الاستفادة من مجموعة واسعة من الموارد بما في ذلك النشرات الإخبارية المتخصصة التي تغطي أخبار الانتخابات بلغات مختلفة لتعكس التزام الكويت بالشفافية والتواصل الدولي.

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