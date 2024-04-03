المستشار صالح الحمادي لـ ((الأنباء)): 759 مستشاراً وقاضياً ووكيل نيابة يشرفون على عملية الاقتراع

(MENAFN
- Al-Anbaa)
المستشار حسين الرمضان: التصويت عبر الجنسية الأصلية فقط.. وندعو إلى التزام بسرية الاقتراع وعدم تصوير ورقة الانتخاب
عبدالكريم أحمد
أكد رئيس اللجنة الاستشارية العليا لانتخابات مجلس الأمة 2024 المستشار صالح الحمادي، جهوزية الجهاز القضائي ممثلا بالمستشارين والقضاة ووكلاء النيابة، بإدارة العملية الانتخابية المقرر لها اليوم.
وكشف الحمادي لـ «الأنباء» عن أن هناك 759 مستشارا وقاضيا ووكيل نيابة سيشرفون على إدارة عملية الاقتراع في 759 لجنة رئيسية وفرعية وإعلان النتائج النهائية في مختلف الدوائر الخمس.
وأضاف أن عملية الاقتراع تتواصل لمدة 12 ساعة تنطلق تمام الثانية عشرة ظهرا وتنتهي عند الثانية عشرة بعد منتصف الليل، مشيرا إلى استمرار عملية الاقتراع خلال أوقات الإفطار الرمضاني.
وشدد على أن إجراء العملية الانتخابية هذا العام خلال شهر رمضان المبارك لا يغير من إدارة العملية الانتخابية شيئا ولا يؤثر عليها.
بدوره، قال نائب رئيس اللجنة الاستشارية العليا لانتخابات مجلس الأمة 2024، المستشار حسين الرمضان لـ «الأنباء» إن التصويت سيكون فقط عبر شهادة الجنسية الأصلية.
ودعا الرمضان جموع الناخبين إلى التزام الإجراءات المنصوص عليها في قانون الانتخاب، أبرزها سرية الانتخاب وعدم تصوير ورقة الاقتراع ضمانا لحيادية ونزاهة العملية الانتخابية وسهولة إجرائها.
وتوجه بالشكر إلى وزارات الداخلية والإعلام والصحة وبقية الجهات الحكومية المشاركة في العملية الانتخابية على تعاونها مع رجال القضاء في إنجاح العرس الديموقراطي.
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