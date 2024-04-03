المستشار صالح الحمادي لـ ((الأنباء)): 759 مستشاراً وقاضياً ووكيل نيابة يشرفون على عملية الاقتراع

المستشار حسين الرمضان: التصويت عبر الجنسية الأصلية فقط.. وندعو إلى التزام بسرية الاقتراع وعدم تصوير ورقة الانتخاب

عبدالكريم أحمدأكد رئيس اللجنة الاستشارية العليا لانتخابات مجلس الأمة 2024 المستشار صالح الحمادي، جهوزية الجهاز القضائي ممثلا بالمستشارين والقضاة ووكلاء النيابة، بإدارة العملية الانتخابية المقرر لها اليوم.وكشف الحمادي لـ «الأنباء» عن أن هناك 759 مستشارا وقاضيا ووكيل نيابة سيشرفون على إدارة عملية الاقتراع في 759 لجنة رئيسية وفرعية وإعلان النتائج النهائية في مختلف الدوائر الخمس.وأضاف أن عملية الاقتراع تتواصل لمدة 12 ساعة تنطلق تمام الثانية عشرة ظهرا وتنتهي عند الثانية عشرة بعد منتصف الليل، مشيرا إلى استمرار عملية الاقتراع خلال أوقات الإفطار الرمضاني.وشدد على أن إجراء العملية الانتخابية هذا العام خلال شهر رمضان المبارك لا يغير من إدارة العملية الانتخابية شيئا ولا يؤثر عليها.بدوره، قال نائب رئيس اللجنة الاستشارية العليا لانتخابات مجلس الأمة 2024، المستشار حسين الرمضان لـ «الأنباء» إن التصويت سيكون فقط عبر شهادة الجنسية الأصلية.ودعا الرمضان جموع الناخبين إلى التزام الإجراءات المنصوص عليها في قانون الانتخاب، أبرزها سرية الانتخاب وعدم تصوير ورقة الاقتراع ضمانا لحيادية ونزاهة العملية الانتخابية وسهولة إجرائها.وتوجه بالشكر إلى وزارات الداخلية والإعلام والصحة وبقية الجهات الحكومية المشاركة في العملية الانتخابية على تعاونها مع رجال القضاء في إنجاح العرس الديموقراطي.