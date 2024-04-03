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((الكهرباء)): بدء ارتفاع الأحمال وتأمين مولدات ديزل للجان الانتخابية الرئيسية

4/3/2024 2:35:04 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) دارين العلي
بدأت الأحمال الكهربائية بالارتفاع مع بدء ارتفاع درجات الحرارة إلى ما فوق الـ 30 درجة، حيث سجل مؤشر الأحمال الكهربائية أمس الأول 9730 ميغاواط خلال وقت الظهيرة مع ارتفاع درجات الحرارة ووصولها إلى 33 درجة مئوية.
وفي سياق منفصل، أكدت مصادر في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة جاهزية الوزارة الكاملة لتوفير محولات الديزل إلى مختلف اللجان الانتخابية خلال الاقتراع لانتخابات مجلس الأمة 2024.
وأشارت المصادر، إلى توفير تلك المحولات في اللجان الرئيسية الخمسة بمختلف الدوائر الانتخابية حرصا على استمرار العملية الانتخابية دون تعطل ولأي طارئ قد يحدث خلال يوم الاقتراع.
وأوضحت أن إدارة خدمات الطوارئ في قطاع شبكات التوزيع الكهربائية برئاسة مديرها م.عادل محمود على جاهزية كاملة لتزويد باقي المدارس الفرعية بمحولات ديزل عند الحاجة إليها، مبينة أن هناك تنسيقا كاملا بين وزارتي الكهرباء والماء والداخلية واللجان الخاصة بالانتخابات في هذا الشأن.
ولفتت إلى أنه تم توزيع 5 محولات ديزل على اللجان الرئيسية لتأمين الطاقة الكهربائية في تلك المدارس، مبينة أن «الكهرباء» حرصت على إجراء الصيانة اللازمة للمحطات الثانوية التابعة لتلك المدارس.

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