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((البلدية)): 1720 عاملاً و387 آلية ومعدّة لتنظيف مراكز الاقتراع في 124 مدرسة

4/3/2024 2:35:04 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن مدير العلاقات العامة والمتحدث الرسمي محمد المطيري جهوزية 124 مدرسة مخصصة للاقتراع بعدما أنجزت فرق إدارات النظافة العامة في أفرع البلدية بكل المحافظات الاستعدادات اللازمة لاستقبال الناخبات والناخبين اليوم الخميس.
وقال المطيري ان فرق النظافة أنجزت أعمال التنظيف لـ 119 مدرسة خصصت للجان الأصلية والفرعية في الدوائر الخمسة الانتخابية بالإضافة إلى 5 مدارس للجان الرئيسية في كل دائرة انتخابية.
وبين أن إجمالي عدد عمال النظافة الذين يشاركون في تنظيف المدارس بكل المحافظات في الفترتين الصباحية والمسائية بلغ 1720 عامل نظافة، مشيرا إلى أن إجمالي عدد الآليات والمعدات التي تمت الاستعانة بها بلغ 387 آلية ومعدة، بالإضافة إلى الحاويات الموزعة أمام مدارس الاقتراع والأماكن المحيطة بها، والتي بلغ عددها 1037 حاوية من مختلف الأحجام.

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