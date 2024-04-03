((البلدية)): 1720 عاملاً و387 آلية ومعدّة لتنظيف مراكز الاقتراع في 124 مدرسة

(MENAFN
- Al-Anbaa) أعلن مدير العلاقات العامة والمتحدث الرسمي محمد المطيري جهوزية 124 مدرسة مخصصة للاقتراع بعدما أنجزت فرق إدارات النظافة العامة في أفرع البلدية بكل المحافظات الاستعدادات اللازمة لاستقبال الناخبات والناخبين اليوم الخميس.
وقال المطيري ان فرق النظافة أنجزت أعمال التنظيف لـ 119 مدرسة خصصت للجان الأصلية والفرعية في الدوائر الخمسة الانتخابية بالإضافة إلى 5 مدارس للجان الرئيسية في كل دائرة انتخابية.
وبين أن إجمالي عدد عمال النظافة الذين يشاركون في تنظيف المدارس بكل المحافظات في الفترتين الصباحية والمسائية بلغ 1720 عامل نظافة، مشيرا إلى أن إجمالي عدد الآليات والمعدات التي تمت الاستعانة بها بلغ 387 آلية ومعدة، بالإضافة إلى الحاويات الموزعة أمام مدارس الاقتراع والأماكن المحيطة بها، والتي بلغ عددها 1037 حاوية من مختلف الأحجام.
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