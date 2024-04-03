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مجلس الأعمال الأميركي أقام إفطاره الرمضاني السنوي

4/3/2024 2:35:04 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسامة دياب
أقام مجلس الأعمال الأميركي في الكويت ـ غرفة التجارة الأميركية في الكويت- إفطاره الرمضاني السنوي بحضور سفيرات الولايات المتحدة كارين ساساهارا والكندية عاليا مواني والاسترالية ميليسا كيلي، وحشد كبير من الديبلوماسيين ورجال الأعمال الكويتيين.
كما ضمت الغبقة ضيوفا من مختلف السفارات والمنظمات، بما في ذلك ممثلون عن KACCH/BACCH، والجمعية الكويتية للمعاقين، والجمعية الكويتية لمتابعة قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تحدثت نائب رئيس المجلس أرزو هراف عن تفانيهم في تحسين حياة الأفراد ذوي الإعاقة، والذي كان موضع تقدير جدير بالثناء. وتضمنت الأمسية كلمات ملهمة من تالا الدبوس من KACCH/BACCH، وهناء البغدادي من الجمعية الكويتية للمعاقين، وخلود العلي من الجمعية الكويتية لمتابعة قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث شارك جميعهم رؤيتهم حول أعمالهم ومبادراتهم المؤثرة.
ويعد حفل الإفطار السنوي مجرد واحد من الأنشطة العديدة التي تنظمها غرفة التجارة والصناعة الأميركية في الكويت على مدار العام وتكرس المنظمة جهودها لتعزيز التجارة الثنائية والاستثمار بين الولايات المتحدة والكويت ودعم مصالح الشركات الأميركية العاملة في البلاد.
يذكر أن مجلس الأعمال الأميركي في الكويت هو منظمة غير ربحية أسست في 1985، ويتألف من 500 شركة من جميع الأحجام بما فيها الصغيرة والمتوسطة وكبار رجال الأعمال الأميركيين والكويتيين البارزين، ويتمثل عمل المجلس في كونه منتدى يدعو إلى رعاية المصالح الأميركية في الكويت.

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