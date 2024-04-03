مجلس الأعمال الأميركي أقام إفطاره الرمضاني السنوي

(MENAFN
- Al-Anbaa) أسامة دياب
أقام مجلس الأعمال الأميركي في الكويت ـ غرفة التجارة الأميركية في الكويت- إفطاره الرمضاني السنوي بحضور سفيرات الولايات المتحدة كارين ساساهارا والكندية عاليا مواني والاسترالية ميليسا كيلي، وحشد كبير من الديبلوماسيين ورجال الأعمال الكويتيين.
كما ضمت الغبقة ضيوفا من مختلف السفارات والمنظمات، بما في ذلك ممثلون عن KACCH/BACCH، والجمعية الكويتية للمعاقين، والجمعية الكويتية لمتابعة قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تحدثت نائب رئيس المجلس أرزو هراف عن تفانيهم في تحسين حياة الأفراد ذوي الإعاقة، والذي كان موضع تقدير جدير بالثناء. وتضمنت الأمسية كلمات ملهمة من تالا الدبوس من KACCH/BACCH، وهناء البغدادي من الجمعية الكويتية للمعاقين، وخلود العلي من الجمعية الكويتية لمتابعة قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث شارك جميعهم رؤيتهم حول أعمالهم ومبادراتهم المؤثرة.
ويعد حفل الإفطار السنوي مجرد واحد من الأنشطة العديدة التي تنظمها غرفة التجارة والصناعة الأميركية في الكويت على مدار العام وتكرس المنظمة جهودها لتعزيز التجارة الثنائية والاستثمار بين الولايات المتحدة والكويت ودعم مصالح الشركات الأميركية العاملة في البلاد.
يذكر أن مجلس الأعمال الأميركي في الكويت هو منظمة غير ربحية أسست في 1985، ويتألف من 500 شركة من جميع الأحجام بما فيها الصغيرة والمتوسطة وكبار رجال الأعمال الأميركيين والكويتيين البارزين، ويتمثل عمل المجلس في كونه منتدى يدعو إلى رعاية المصالح الأميركية في الكويت.
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