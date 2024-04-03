سميح حيات أقام غبقة رمضانية لرؤساء البعثات الديبلوماسية لدول آسيا لدى الكويت

(MENAFN
- Al-Anbaa) أسامة دياب
أقام مساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا السفير سميح جوهر حيات غبقة رمضانية حضرها رؤساء البعثات الديبلوماسية لدول آسيا المعتمدين لدى الكويت ومساعدي وزير الخارجية للشؤون القانونية تهاني الناصر، وللمنظمات الدولية عبدالعزيز الجارالله، ولمكتب وزير الخارجية نواف الأحمد، ولحقوق الإنسان الشيخة جواهر الصباح، ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا خالد الياسين، وعميد السلك الديبلوماسي للمجموعة الآسيوية، سفير أفغانستان سيد جاويد هاشمي، وسفيرة تركيا طوبى سونمز، ورئيسة بعثة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية لإقليم الخليج العربي والكويت د.أميرة الحسن، وذلك بديوانه في منطقة الشعب.
ورحب السفير سميح جوهر حيات بضيوفه، مؤكدا أن الغرض من إقامة هذه الغبقة هو تعريف سفراء وأعضاء السلك الديبلوماسي للدول الآسيوية للمتعمدين لدى البلاد بعادات الكويت الرمضانية، كما تعد مناسبة لتبادل الأحاديث والتعارف بين رؤساء البعثات الديبلوماسية الآسيوية بعيدا عن الرسميات والعمل اليومي.
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