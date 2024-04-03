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سميح حيات أقام غبقة رمضانية لرؤساء البعثات الديبلوماسية لدول آسيا لدى الكويت

4/3/2024 2:35:04 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسامة دياب
أقام مساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا السفير سميح جوهر حيات غبقة رمضانية حضرها رؤساء البعثات الديبلوماسية لدول آسيا المعتمدين لدى الكويت ومساعدي وزير الخارجية للشؤون القانونية تهاني الناصر، وللمنظمات الدولية عبدالعزيز الجارالله، ولمكتب وزير الخارجية نواف الأحمد، ولحقوق الإنسان الشيخة جواهر الصباح، ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا خالد الياسين، وعميد السلك الديبلوماسي للمجموعة الآسيوية، سفير أفغانستان سيد جاويد هاشمي، وسفيرة تركيا طوبى سونمز، ورئيسة بعثة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية لإقليم الخليج العربي والكويت د.أميرة الحسن، وذلك بديوانه في منطقة الشعب.
ورحب السفير سميح جوهر حيات بضيوفه، مؤكدا أن الغرض من إقامة هذه الغبقة هو تعريف سفراء وأعضاء السلك الديبلوماسي للدول الآسيوية للمتعمدين لدى البلاد بعادات الكويت الرمضانية، كما تعد مناسبة لتبادل الأحاديث والتعارف بين رؤساء البعثات الديبلوماسية الآسيوية بعيدا عن الرسميات والعمل اليومي.

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