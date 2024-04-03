Wednesday, 03 April 2024 11:38 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


السفيرة الأميركية أقامت حفل إفطار على شرف عدد من ممثلي وسائل الإعلام المحلية

4/3/2024 2:35:04 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسامة دياب
أقامت السفيرة الأميركية لدى الكويت كارين ساساهارا حفل إفطار على شرف عدد من ممثلي وسائل الإعلام المحلية، وذلك في مقر إقامتها يوم الخميس 14 مارس الماضي.
وتبادلت السفيرة ساساهارا مع الإعلاميين ذكريات شهر رمضان السابقة، كما تم تناول النقاش المعالم المهمة في العلاقة بين الولايات المتحدة والكويت، بالإضافة إلى البيئة الإعلامية في الكويت وأهمية الصحافة للمجتمعات المنفتحة. وأكدت السفيرة الأميركية كارين ساساهارا، أن الكويت مكان استثنائي يتمتع بثقافة وتراث خاص، مضيفة: يظهر لي الكويتيون الدفء وكرم الضيافة في كل مكان أذهب إليه، ويسعدني أن أرد الجميل من خلال الترحيب بكم في منزلي خلال شهر رمضان، وأنا فخورة بالعلاقات التعليمية والثقافية والتجارية بين بلدينا، وأتطلع إلى رؤية ما يمكننا تحقيقه معا.

MENAFN03042024000130011022ID1108055543

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث