السفيرة الأميركية أقامت حفل إفطار على شرف عدد من ممثلي وسائل الإعلام المحلية

(MENAFN
- Al-Anbaa) أسامة دياب
أقامت السفيرة الأميركية لدى الكويت كارين ساساهارا حفل إفطار على شرف عدد من ممثلي وسائل الإعلام المحلية، وذلك في مقر إقامتها يوم الخميس 14 مارس الماضي.
وتبادلت السفيرة ساساهارا مع الإعلاميين ذكريات شهر رمضان السابقة، كما تم تناول النقاش المعالم المهمة في العلاقة بين الولايات المتحدة والكويت، بالإضافة إلى البيئة الإعلامية في الكويت وأهمية الصحافة للمجتمعات المنفتحة. وأكدت السفيرة الأميركية كارين ساساهارا، أن الكويت مكان استثنائي يتمتع بثقافة وتراث خاص، مضيفة: يظهر لي الكويتيون الدفء وكرم الضيافة في كل مكان أذهب إليه، ويسعدني أن أرد الجميل من خلال الترحيب بكم في منزلي خلال شهر رمضان، وأنا فخورة بالعلاقات التعليمية والثقافية والتجارية بين بلدينا، وأتطلع إلى رؤية ما يمكننا تحقيقه معا.
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