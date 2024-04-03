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((الكاريكاتير)) نظّمت معرضاً فنياً لأصدقاء برنامج ((الرسام))

4/3/2024 2:35:04 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) حنان عبدالمعبود
نظّمت جمعية الكاريكاتير الكويتية معرضا فنيا لأصدقاء برنامج «الرسام» في مقرها بمنطقة الدعية لمجموعة من الفنانين الأطفال المبدعين الذين شاركوا في برنامج «الرسام» الذي يعرض على تلفزيون الكويت، حيث أقيم المعرض برعاية وحضور مديرة إدارة الجمعيات الأهلية في وزارة الشؤون الاجتماعية إيمان العنزي، وحضور كل من الفنان القدير محمد المنصور إلى جانب الفنانتين سارة النومس وزينب دشتي وبمشاركة أكثر من 50 رساما من الموهوبين الصغار.
وشهد المعرض مشاركة العديد من الأعمال التشكيلية، بعضها عرض معاناة الأطفال في غزة، كما تنوعت بعض اللوحات الأخرى بين الأجواء الرمضانية، والقرقيعان، إضافة إلى رسوم الشخصيات الكارتونية المفضلة لديهم.
وأعربت إيمان العنزي عن سعادتها بهذه المشاركة، متمنية التوفيق للمشاركين جميعا، مشددة على اهمية الاستمرار في تنمية مواهبهم وصقلها مع مرور السنوات، لتمثيل الكويت في المحافل الدولية، كما تقدمت بالشكر لجمعية الكاريكاتير، ممثلة برئيسها الفنان الزميل محمد ثلاب على الدعوة الكريمة لرعاية وحضور برنامج «الرسام»، مشيدة بالجهود الحثيثة التي يبذلونها في إقامة مثل هذه الأنشطة على مدار العام لاحتواء كل المواهب الكويتية من الأطفال والناشئة والكبار.
وأوضحت العنزي أن وزارة الشؤون الاجتماعية تحرص دوما على تقديم الدعم المعنوي لجمعيات النفع العام، من خلال الرعاية أو الحضور، مؤكدة أن مثل هذه البرامج والمعارض الفنية تلعب دورا مهما في إبراز الوجه الحضاري للمجتمع.
من جهته، أعرب ثلاب عن سعادته بانطلاق معرض «الرسام» للسنة الثانية على التوالي في جمعية الكاريكاتير، خلال شهر رمضان تحديدا، مبينا أن المعرض يضم مجموعة كبيرة من الفنانين الذين شاركوا في برنامج «الرسام» الذي يعرض يوميا على تلفزيون الكويت منذ 7 سنوات.
وأشار ثلاب إلى ان هذه الفعالية تأتي من منطلق الدعم للطفل، لتطوير أدواته وتحفيزه على الاستمرار في العطاء وتنمية موهبته الفنية، وكذلك يتمكن من استغلال وقت الفراغ في هذا الشهر الفضيل، مثمنا الأعمال التي قدمها المشاركون في المعرض.
وبين ان هذه اللوحات تدل على أننا أمام مواهب حقيقية ومتطورة جدا، وقد لاحظنا وجود التنوع في اللوحات، مثل الحيوانات الأليفة، والأجواء التي تتزين بهلال رمضان، المساجد، والشخصيات الكارتونية، فضلا عن مدى تأثرهم بمعاناة أهلنا في غزة، وهذه من الأشياء الإيجابية التي تختلج صدور الأطفال ليعبروا عنها ببراءة من خلال ما تخطه أيديهم عبر الريشة والألوان.
وذكر ان معظم اللوحات المشاركة في المعرض حملت الألوان الطبيعية، مؤكدا ان هذه طبيعة الطفل، لأنه يرسم كل ما يراه ويتأثر به، لتظهر اللوحة بشكلها العفوي.

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