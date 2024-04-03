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ديوان المنيفي جمع المهنئين بالشهر الفضيل

4/3/2024 2:35:04 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) كعادته دائما كان ديوان المنيفي مكانا لالتقاء أبناء الكويت على اختلاف أطيافهم للتواصل وليتبادلوا التهاني بالشهر الفضيل، حيث كان أبناء المنيفي في استقبال رواد الديوان وضيوفه مرحبين بالجميع ومتمنين أن يتقبل الله تعالى طاعتهم وصيامهم وقيامهم في هذه الأيام المباركة.
كما تبادل الحضور التهاني بشهر رمضان، مؤكدين حرصهم على التواصل فيما بينهم بجميع المناسبات، وهذا ما جبل عليه أبناء الكويت منذ القدم، داعين الله تعالى أن يديم على الكويت قيادة وشعبا وعلى الأمتين العربية والإسلامية الخير الوفير ونعمتي الأمن والأمان.

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