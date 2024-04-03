ديوان المنيفي جمع المهنئين بالشهر الفضيل

(MENAFN
- Al-Anbaa) كعادته دائما كان ديوان المنيفي مكانا لالتقاء أبناء الكويت على اختلاف أطيافهم للتواصل وليتبادلوا التهاني بالشهر الفضيل، حيث كان أبناء المنيفي في استقبال رواد الديوان وضيوفه مرحبين بالجميع ومتمنين أن يتقبل الله تعالى طاعتهم وصيامهم وقيامهم في هذه الأيام المباركة.
كما تبادل الحضور التهاني بشهر رمضان، مؤكدين حرصهم على التواصل فيما بينهم بجميع المناسبات، وهذا ما جبل عليه أبناء الكويت منذ القدم، داعين الله تعالى أن يديم على الكويت قيادة وشعبا وعلى الأمتين العربية والإسلامية الخير الوفير ونعمتي الأمن والأمان.
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