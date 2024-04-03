بدر المسيلم أقام غبقته الرمضانية

(MENAFN
- Al-Anbaa) ثامر السليم
أقام بدر عوض المسيلم غبقته الرمضانية السنوية في ديوان المسيلم في منطقة العمرية، حضر الغبقة مجموعة كبيرة من مختلف أطياف المجتمع الكويتي من شيوخ قبائل وشخصيات سياسية وإعلامية ومن عامة الشعب الكويتي.
كما حضر الغبقة عدد من سفراء دول الخليج والدول العربية والصديقة المعتمدين لدى الكويت، وقد رحب بدر المسيلم بالحضور وتبادل التبريكات معهم بالشهر الفضيل.
وتضرع الحضور إلى الله أن يحفظ الكويت وأهلها من كل سوء، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والاستقرار، وأن تمر مثل هذه المناسبات على أهل الكويت بالخير واليمن والبركات، كما تبادلوا التهاني والتبريكات بالشهر الفضيل، مستذكرين عادات أهل الكويت وتقاليدهم في التواصل بمثل هذه المناسبات الاجتماعية التي تجسد الإخاء والمحبة بين أبناء الشعب.
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