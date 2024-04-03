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بدر المسيلم أقام غبقته الرمضانية

4/3/2024 2:35:03 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ثامر السليم
أقام بدر عوض المسيلم غبقته الرمضانية السنوية في ديوان المسيلم في منطقة العمرية، حضر الغبقة مجموعة كبيرة من مختلف أطياف المجتمع الكويتي من شيوخ قبائل وشخصيات سياسية وإعلامية ومن عامة الشعب الكويتي.
كما حضر الغبقة عدد من سفراء دول الخليج والدول العربية والصديقة المعتمدين لدى الكويت، وقد رحب بدر المسيلم بالحضور وتبادل التبريكات معهم بالشهر الفضيل.
وتضرع الحضور إلى الله أن يحفظ الكويت وأهلها من كل سوء، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والاستقرار، وأن تمر مثل هذه المناسبات على أهل الكويت بالخير واليمن والبركات، كما تبادلوا التهاني والتبريكات بالشهر الفضيل، مستذكرين عادات أهل الكويت وتقاليدهم في التواصل بمثل هذه المناسبات الاجتماعية التي تجسد الإخاء والمحبة بين أبناء الشعب.

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