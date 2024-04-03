جناح الكويت في ((إكسبو الدوحة للبستنة)) يُنهي رحلته بجائزة ((الأكثر تعليماً))



45 فعالية تعليمية شهدها الجناح قدمها باحثون من مختلف الجهات الأكاديمية والبحثية بالدولة الجناح سلّط الضوء على جهود الجهات المختلفة في مكافحة التصحر والحفاظ على التنوع البيولوجي

دارين العليتكللت رحلة جناح الكويت الى «إكسبو الدوحة للبستنة 2023» بقيادة الهيئة العامة للبيئة بالنجاح بعد فوز الجناح بجائزة «الجناح الأكثر تعليما» خلال رحلته التي استمرت 179 يوما تحت شعار «نحو الاستدامة».وتم تتويج جناح الكويت بجائزة المعرض الأكثر تعليما في «إكسبو الدوحة للبستنة» خلال حفل توزيع الجوائز 27 مارس الماضي، حيث تمنح الجائزة للجناح الذي يقدم قيمة تعليمية وتواصلية لزواره تتصل بموضوع المعرض وتتماشى رسالته العامة مع «الإكسبو».في هذا السياق، تحدثت مدير عام الهيئة العامة للبيئة بالوكالة م.سميرة الكندري، عن الرحلة التي بدأتها الهيئة بالعمل على تنفيذ وإدارة جناح الكويت بموافقة مجلس الوزراء على اعتماد الكندري كمفوض عام لجناح الكويت وتكليف الهيئة بتنفيذ الجناح والإشراف عليها وذلك قبل نحو 3 اشهر ونصف من افتتاح «اكسبو الدوحة».وتحدثت الكندري عن تفاصيل تشكيل الهيئة العامة للبيئة لجنة عليا للإشراف على أعمال التحضير للجناح بمشاركة وزارة الإعلام وجامعة الكويت و«الفتوى والتشريع» وشركة نفط الكويت ووزارة المالية و«الزراعة» والمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ومعهد الكويت للأبحاث العلمية، والتي انبثقت عنها 3 فرق عمل: فريق المحتوى والفريق الإعلامي وفريق متابعة تنفيذ وإنشاء الجناح.وأوضحت أن فريق المحتوى يتكون من: الهيئة العامة للبيئة وزارة الاعلام وشركة نفط الكويت والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية ومعهد الكويت للأبحاث العلمية عمل على جمع البيانات والمعلومات الخاصة بمشاريع الكويت وأبحاثها وإنجازاتها من مختلف الجهات العامة والخاصة وجمعيات النفع العام، والتي تندرج تحت شعار الاكسبو «صحراء خضراء بيئة أفضل» ومواضيعه الفرعية وهي: الزراعة الحديثة، والتكنولوجيا والابتكار، والوعي البيئي، والاستدامة وذلك عرض الجهود المختلفة، والتي تتماشى مع «رؤية الكويت 2035»، حيث تتبنى الكويت مبدأ التنمية المستدامة الذي يؤكد على أنه لا يمكن تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية البشرية والرفاهية من دون حماية البيئة.ولفتت إلى ان جميع هذه الجهود تجسدت في تصميم الجناح ومحتوى التطبيقات والشاشات بالإضافة إلى ورش العمل والمحاضرات العلمية التي نفذت في الجناح بهدف نشر الوعي البيئي لتعزيز الوصول للاستدامة.تصميم جناح الكويتوأشارت إلى تصميم جناح الكويت الذي بلغت مساحته 3251 متر مربع منها 2015.98 مترا مربعا مساحات طبيعية خضراء، تم من خلالها إعطاء فرصة للزوار للتعرف على نباتات الكويت وتنوعها الأحيائي خلال زيارتهم للجناح حيث كان لكل جزء من الجناح رسالة تتماشى مع رسالة الجناح نحو الاستدامة.وبينت أن الجناح تكون من 6 مناطق ومبنيين رئيسيين، وتضمن شاشات وتصاميم تفاعلية تشير الى اهتمام الكويت بالمحميات، حيث تتميز الكويت بمحمياتها الطبيعية التي يبلغ عددها 21 محمية، 16 برية و5 بحرية، بما يقارب 12% من مساحة الدولة الكلية، وتم تصميم تطبيق تفاعلي يعرض تنوع النباتات الفطرية في الكويت والطيور المتواجدة بمحمياتها مع أصواتها بشكل ثلاثي الأبعاد، بحيث يوفر المعلومات للمستخدم بمختلف خلفياتهم العلمية بشكل سهل ومبسط عن طريق التفاعل مع الشاشات التي عرضت عدة مشاريع قامت بها الجهات المختلفة كزراعة نبات القرم في مناطق مختلفة من الدولة، وزراعة نبات السدر في منطقة التوسعة الشمالية لمحمية الجهراء ومشروع إعادة تأهيل مقالع الصلبوخ المردومة في منطقة اللياح.ورش عمل ومحاضراتأكدت الكندري أنه تم الحرص على إثراء تجربة الكويت في «إكسبو الدوحة للبستنة» بتنظيم المحاضرات وورش العمل والمؤتمرات التي تندرج تحت شعار الاكسبو «صحراء خضراء بيئة أفضل»، ومحاوره الفرعية الأربعة: الزراعة الحديثة والتكنولوجيا والابتكار والوعي البيئي والاستدامة، وذلك لتسليط الضوء على جهود الجهات المختلفة في مكافحة التصحر والحفاظ على التنوع البيولوجي ونشر الوعي البيئي والوصول إلى الاستدامة البيئية عن طريق رفع مستوى الوعي حول التحديات والحلول المحتملة للتصحر، وتعزيز الممارسات المستدامة لمكافحة هذه المشكلة وإبراز دور جهات الدولة المختلفة في إعادة تأهيل التربة والتخضير، حيث تم خلال فترة المعرض عقد 45 فعالية تعليمية بالجناح 60% منها كانت من قبل الباحثين من مختلف الجهات الأكاديمية والبحثية بالدولة.القطاع الخاص والاستدامةوذكرت أن الجناح نظم مؤتمرا بعنوان «مؤتمر دور القطاع الخاص نحو الاستدامة» بالتعاون مع القطاع الخاص، وذلك إيمانا منا بأن الطريق للوصول للاستدامة وتحقيق التوازن البيئي هو تضافر جهود الجهات المختلفة في القطاعين العام والخاص بالإضافة إلى دور المجتمع المدني، حيث تمت المشاركة بالمؤتمر من قبل بنك الخليج وبنك التمويل الكويتي وشركة ايكويت للبتروكيماويات.تصميم ومناطق جناح الكويتواحة الجناح: تم نقل تصميم واحة الأحمدي وواحة الكويت بشكل مصغر لتكون أحد أجزاء الجناح حتى يتسنى للزوار زيارتها من خلال الجناح والتعرف على أنواع النباتات فيها.منطقة العرض والجلوس الخارجية: تم تصميم منطقة العرض الخارجية على شكل أبراج المياه بدولة الكويت، وتضم المساحات الخضراء الحضرية وتوفر مساحة للتعلم والأنشطة مع مدرج هلالي يعكس جزءا من ثقافة دولة الكويت بشكل يتماشى مع موضوع الإكسبو للبستنة.المتحف الأسطواني: تم تصميم منطقة المتحف الأسطواني لعرض التنوع الأحيائي الموجود في محميات الكويت المختلفة ويؤدي إلى نافورة تستخدم المياه المعاد تدويرها في الجناح وتعمل كمصدر للري للنباتات أيضا.منطقة الزراعة والنمو: تم تصميم هذه المنطقة وزراعتها في بداية الإكسبو بشهر أكتوبر لتمكين الزوار من رؤية رحلة النمو لبعض المحاصيل خلال فترة 6 أشهر وإيصال رسالة إمكانية تحقيق الأمن الغذائي عند توفير البيئة المناسبة لها.منطقة تفاعلية للزراعة: تمت زراعة هذه المنطقة من قبل طلبة المدارس الذين قاموا بزيارة الجناح لتمكينهم للتفاعل مع الطبيعة ورفع اهتمامهم ووعيهم البيئي وتحتوي المنطقة على مغاسل تتم إعادة تدوير المياه المستخدمة فيها بالجناح.منطقة الاستراحة والجلوس: منطقة تتيح للزوار الاستراحة في رحاب حدائق ونباتات جناح الكويت خلال زيارتهم للإكسبو.