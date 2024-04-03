جناح الكويت في ((إكسبو الدوحة للبستنة)) يُنهي رحلته بجائزة ((الأكثر تعليماً))

(MENAFN
- Al-Anbaa)
45 فعالية تعليمية شهدها الجناح قدمها باحثون من مختلف الجهات الأكاديمية والبحثية بالدولة الجناح سلّط الضوء على جهود الجهات المختلفة في مكافحة التصحر والحفاظ على التنوع البيولوجي
دارين العلي
تكللت رحلة جناح الكويت الى «إكسبو الدوحة للبستنة 2023» بقيادة الهيئة العامة للبيئة بالنجاح بعد فوز الجناح بجائزة «الجناح الأكثر تعليما» خلال رحلته التي استمرت 179 يوما تحت شعار «نحو الاستدامة».
وتم تتويج جناح الكويت بجائزة المعرض الأكثر تعليما في «إكسبو الدوحة للبستنة» خلال حفل توزيع الجوائز 27 مارس الماضي، حيث تمنح الجائزة للجناح الذي يقدم قيمة تعليمية وتواصلية لزواره تتصل بموضوع المعرض وتتماشى رسالته العامة مع «الإكسبو».
في هذا السياق، تحدثت مدير عام الهيئة العامة للبيئة بالوكالة م.سميرة الكندري، عن الرحلة التي بدأتها الهيئة بالعمل على تنفيذ وإدارة جناح الكويت بموافقة مجلس الوزراء على اعتماد الكندري كمفوض عام لجناح الكويت وتكليف الهيئة بتنفيذ الجناح والإشراف عليها وذلك قبل نحو 3 اشهر ونصف من افتتاح «اكسبو الدوحة».
وتحدثت الكندري عن تفاصيل تشكيل الهيئة العامة للبيئة لجنة عليا للإشراف على أعمال التحضير للجناح بمشاركة وزارة الإعلام وجامعة الكويت و«الفتوى والتشريع» وشركة نفط الكويت ووزارة المالية و«الزراعة» والمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ومعهد الكويت للأبحاث العلمية، والتي انبثقت عنها 3 فرق عمل: فريق المحتوى والفريق الإعلامي وفريق متابعة تنفيذ وإنشاء الجناح.
وأوضحت أن فريق المحتوى يتكون من: الهيئة العامة للبيئة وزارة الاعلام وشركة نفط الكويت والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية ومعهد الكويت للأبحاث العلمية عمل على جمع البيانات والمعلومات الخاصة بمشاريع الكويت وأبحاثها وإنجازاتها من مختلف الجهات العامة والخاصة وجمعيات النفع العام، والتي تندرج تحت شعار الاكسبو «صحراء خضراء بيئة أفضل» ومواضيعه الفرعية وهي: الزراعة الحديثة، والتكنولوجيا والابتكار، والوعي البيئي، والاستدامة وذلك عرض الجهود المختلفة، والتي تتماشى مع «رؤية الكويت 2035»، حيث تتبنى الكويت مبدأ التنمية المستدامة الذي يؤكد على أنه لا يمكن تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية البشرية والرفاهية من دون حماية البيئة.
ولفتت إلى ان جميع هذه الجهود تجسدت في تصميم الجناح ومحتوى التطبيقات والشاشات بالإضافة إلى ورش العمل والمحاضرات العلمية التي نفذت في الجناح بهدف نشر الوعي البيئي لتعزيز الوصول للاستدامة.
تصميم جناح الكويت
وأشارت إلى تصميم جناح الكويت الذي بلغت مساحته 3251 متر مربع منها 2015.98 مترا مربعا مساحات طبيعية خضراء، تم من خلالها إعطاء فرصة للزوار للتعرف على نباتات الكويت وتنوعها الأحيائي خلال زيارتهم للجناح حيث كان لكل جزء من الجناح رسالة تتماشى مع رسالة الجناح نحو الاستدامة.
وبينت أن الجناح تكون من 6 مناطق ومبنيين رئيسيين، وتضمن شاشات وتصاميم تفاعلية تشير الى اهتمام الكويت بالمحميات، حيث تتميز الكويت بمحمياتها الطبيعية التي يبلغ عددها 21 محمية، 16 برية و5 بحرية، بما يقارب 12% من مساحة الدولة الكلية، وتم تصميم تطبيق تفاعلي يعرض تنوع النباتات الفطرية في الكويت والطيور المتواجدة بمحمياتها مع أصواتها بشكل ثلاثي الأبعاد، بحيث يوفر المعلومات للمستخدم بمختلف خلفياتهم العلمية بشكل سهل ومبسط عن طريق التفاعل مع الشاشات التي عرضت عدة مشاريع قامت بها الجهات المختلفة كزراعة نبات القرم في مناطق مختلفة من الدولة، وزراعة نبات السدر في منطقة التوسعة الشمالية لمحمية الجهراء ومشروع إعادة تأهيل مقالع الصلبوخ المردومة في منطقة اللياح.
ورش عمل ومحاضرات
أكدت الكندري أنه تم الحرص على إثراء تجربة الكويت في «إكسبو الدوحة للبستنة» بتنظيم المحاضرات وورش العمل والمؤتمرات التي تندرج تحت شعار الاكسبو «صحراء خضراء بيئة أفضل»، ومحاوره الفرعية الأربعة: الزراعة الحديثة والتكنولوجيا والابتكار والوعي البيئي والاستدامة، وذلك لتسليط الضوء على جهود الجهات المختلفة في مكافحة التصحر والحفاظ على التنوع البيولوجي ونشر الوعي البيئي والوصول إلى الاستدامة البيئية عن طريق رفع مستوى الوعي حول التحديات والحلول المحتملة للتصحر، وتعزيز الممارسات المستدامة لمكافحة هذه المشكلة وإبراز دور جهات الدولة المختلفة في إعادة تأهيل التربة والتخضير، حيث تم خلال فترة المعرض عقد 45 فعالية تعليمية بالجناح 60% منها كانت من قبل الباحثين من مختلف الجهات الأكاديمية والبحثية بالدولة.
القطاع الخاص والاستدامة
وذكرت أن الجناح نظم مؤتمرا بعنوان «مؤتمر دور القطاع الخاص نحو الاستدامة» بالتعاون مع القطاع الخاص، وذلك إيمانا منا بأن الطريق للوصول للاستدامة وتحقيق التوازن البيئي هو تضافر جهود الجهات المختلفة في القطاعين العام والخاص بالإضافة إلى دور المجتمع المدني، حيث تمت المشاركة بالمؤتمر من قبل بنك الخليج وبنك التمويل الكويتي وشركة ايكويت للبتروكيماويات.
تصميم ومناطق جناح الكويت
واحة الجناح: تم نقل تصميم واحة الأحمدي وواحة الكويت بشكل مصغر لتكون أحد أجزاء الجناح حتى يتسنى للزوار زيارتها من خلال الجناح والتعرف على أنواع النباتات فيها.
منطقة العرض والجلوس الخارجية: تم تصميم منطقة العرض الخارجية على شكل أبراج المياه بدولة الكويت، وتضم المساحات الخضراء الحضرية وتوفر مساحة للتعلم والأنشطة مع مدرج هلالي يعكس جزءا من ثقافة دولة الكويت بشكل يتماشى مع موضوع الإكسبو للبستنة.
المتحف الأسطواني: تم تصميم منطقة المتحف الأسطواني لعرض التنوع الأحيائي الموجود في محميات الكويت المختلفة ويؤدي إلى نافورة تستخدم المياه المعاد تدويرها في الجناح وتعمل كمصدر للري للنباتات أيضا.
منطقة الزراعة والنمو: تم تصميم هذه المنطقة وزراعتها في بداية الإكسبو بشهر أكتوبر لتمكين الزوار من رؤية رحلة النمو لبعض المحاصيل خلال فترة 6 أشهر وإيصال رسالة إمكانية تحقيق الأمن الغذائي عند توفير البيئة المناسبة لها.
منطقة تفاعلية للزراعة: تمت زراعة هذه المنطقة من قبل طلبة المدارس الذين قاموا بزيارة الجناح لتمكينهم للتفاعل مع الطبيعة ورفع اهتمامهم ووعيهم البيئي وتحتوي المنطقة على مغاسل تتم إعادة تدوير المياه المستخدمة فيها بالجناح.
منطقة الاستراحة والجلوس: منطقة تتيح للزوار الاستراحة في رحاب حدائق ونباتات جناح الكويت خلال زيارتهم للإكسبو.
MENAFN03042024000130011022ID1108055539