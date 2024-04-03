رئيس الوزراء للشباب المبدعين: كونوا شركاء في بناء ((كويت المستقبل))



نحمد الله على نعم الأمن والأمان والرحمة والوئام وأن الله وهب ورزق هذا البلد الطيب الآمن المسالم شباباً مؤمناً بربه ومؤمناً بوطنه ومؤمناً بقيادته وزير الشباب: جائزة الكويت للتميز والإبداع هدفها دعم الشباب المبادر المتميز والمبدع في عدد من المجالات المهمة

تحت رعاية وبحضور سمو الشيخ د. محمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، أقامت الهيئة العامة للشباب حفل تكريم الفائزين بجائزة الكويت للتميز والإبداع الشبابي (النسخة السادسة).حضر الحفل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط د.عماد العتيقي وعدد من الوزراء ورؤساء البعثات الديبلوماسية والقنصلية في البلاد وكبار المسؤولين في الدولة.وقال سمو رئيس مجلس الوزراء في كلمة له خلال الحفل «نحمد الله كثيرا على نعمه علينا، نعمة الأمن والأمان ونعمة الرحمة والوئام ونعمة أن الله وهب ورزق هذا البلد الطيب الآمن المسالم شبابا مؤمنا بربه ومؤمنا بوطنه ومؤمنا بقيادته».وأشاد سموه بإيمان الشباب الكويتي بأهمية المشاركة الحقيقية في صياغة وبناء «كويت المستقبل» من خلال الاستثمار المكثف في رأس المال البشري الإبداعي.وأضاف سمو رئيس مجلس الوزراء «نحن نحتفل في العشر الأواخر المباركة من الشهر الفضيل بهذه الثلة والطليعة من أبناء الكويت المبدعين الذين يؤمنون بأن المشاركة الحقيقية لا تقتصر على احتفالية توزع فيها جوائز إنما بأن يكونوا شركاء في صياغة وبناء «كويت المستقبل»».واختتم سموه كلمته بالقول «أتطلع للقائهم والمشاركة معهم في فرحة الكويت بهذه النخبة من أبنائها بناة مستقبل هذا البلد بارك الله فيهم وبالجميع وحفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه».من جهته، استعرض وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الشباب ووزير الدولة لشؤون الاتصالات داود سليمان معرفي في كلمته بهذه المناسبة إستراتيجية الهيئة العامة للشباب خلال الفترة المقبلة ومشاريعها المستقبلية.وفي ختام الحفل قام سمو رئيس مجلس الوزراء بتكريم الفائزين بجائزة الكويت للتميز والإبداع الشبابي في نسختها السادسة.وفي تصريح لـ«كونا» عقب ختام حفل توزيع الجوائز، أكد الوزير معرفي أن جائزة الكويت للتميز والإبداع الشبابي تهدف الى دعم الشباب المبادر المتميز والمبدع في عدد من المجالات القطاعات المهمة.وقال معرفي إن الجائزة تأتي ترجمة لتوجيهات سموه بالاهتمام بالشباب وتحقيق تطلعاتهم وتنميتهم.وشدد على ان الهيئة العامة للشباب ـ منظمة هذا الحدث ـ سند لكل أحلام الشباب للتميز والتقدم في مجالاتهم، معتبرا ان مشاركة أكثر من 200 شاب وشابة من المبادرين هي النجاح الحقيقي للجائزة، إذ ان جميعهم فائزون.وأشاد بجهود العاملين بالهيئة على هذا التنظيم الرائع للحفل ولكل مراحل الجائزة التي دشنت في فبراير الماضي، مهنئا جميع الفائزين بالمجالات الثمانية للجائزة.من جانبه، قال مدير عام الهيئة العامة للشباب بالتكليف ناصر الشيخ في تصريح مماثل لـ«كونا» ان هذه الجائزة تعد أحد أوجه الدعم الذي تقدمه الهيئة بشكل سنوي للشباب اضافة للعديد من البرامج والأنشطة الأخرى التي تقام بالمراكز الشبابية على مدار العام.ونوه الشيخ بالمشاركات المتميزة للشباب في الجائزة، والتي تؤكد ريادتهم وشغفهم في شتى المجالات الثمانية، مضيفا أن هذه الجائزة تعد نقطة انطلاق للشباب الفائز والمشارك بالجائزة على حد سواء لشق طريق النجاح كل في مجاله.وأكد أن هذا النجاح المتواصل للجائزة يأتي ثمرة للرعاية الكريمة التي يحظى بها الشباب الباحث عن التميز من لدن القيادة السياسية للبلاد والحكومة، منوها بدعم الوزير معرفي كل البرامج التي تقدمها الهيئة للشباب.مـــن جهتــها، أعربــت م. بو رجيب في تصريح مماثل لـ«كونا» عن سعادتها الكبيرة بهذا الفوز الكبير بهذا المجال العلمي المهم والسلام على سمو الشيخ د.محمد الصباح، داعية الشباب إلى المثابرة والجهد بتخصصاتهم لتحقيق النجاح المنشود.وأوضحت أن فوزها جاء بعد اختراعها جهازا يكشف النزيف والتورمات الدماغية باستخدام اشعة غير أيونية تستطيع اختراق أنسجة جسم الإنسان وكشف النزيف بطريقة سريعة وآمنة للحالات دون انتظار نتائج باقي الفحوصات التي تستغرق وقتا أطول، مؤكدة ان العمل والإخلاص طريق التفوق والتميز.بدوره، قال العمران في تصريح مماثل ان فوزه بالجائزة جاء نتاج عمل جماعي مع فريقه التطوعي بأعمال تخدم المجتمع مثل تجميل الجسور ومحطات لمواقف الباصات في طرق الكويت وصبغ الحوائط في مناطق الكويت وغيرها من الأعمال التطوعية.ولفت إلى ان شعوره لا يوصف بهذا الفوز الذي أنساه كل التعب الذي بذله مع فريقه لتغيير أي أمر سلبي يواجهونه بالشارع او بالمناطق إلى أمر ايجابي دون تذمر، مهديا هذا الفوز لجميع زملائه المتطوعين الذين يعملون لبلدهم الكويت ومجتمعهم دون منة او كلل او ملل.الشباب الفائزونتم خلال الحفل إعلان أسماء الفائزين بالجائزة في هذه النسخة، وهم: خالد المكيمي في مجال (العلوم الشرعية) ومحمد الرفاعي في (ريادة الأعمال) وسارة بورجيب في (العلوم والتكنولوجيا)، كما نال يوسف العمران الفوز بمجال (العمل التطوعي). وفازت مريم العباد في مجال (الفنون) والشاعر أحمد البحا في مجال (الثقافة والآداب)، وتوجت المها الشبو في مجال (البيئة والاستدامة)، فيما فاز الإعلامي صالح بوصلحة بجائزة مجال (الإعلام).