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معرفي: الارتقاء بـ((الموانئ)) لتكون من موارد الدخل الأساسية

4/3/2024 2:35:03 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ثامر السليم
أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الشباب ووزير الدولة لشؤون الاتصالات داود معرفي الحرص على الارتقاء بمؤسسة الموانئ الكويتية ومعالجة الاختلالات فيها لتصبح احد مصادر الدخل غير النفطية الأساسية للبلاد.
وقال الوزير معرفي، في تصريح لـ «كونا» بعد لقائه موظفي مؤسسة الموانئ وبعد صدور قرارات تسكينهم في وظائف إشرافية، إن إيرادات المؤسسة انخفضت بمعدل تجاوز 40% خلال السنتين الماضيتين.
وأضاف معرفي أن المؤسسة احتاجت إلى تحديث وضخ عناصر شابة وتغيير مفهوم إدارة الموانئ وتطويرها لتواكب العصر، ما استجوب اتخاذ قرارات بتغيير قياديين في المؤسسة وبشكل إصلاحي يتماشى مع خطط الحكومة وتوجهاتها الاستراتيجية للمرحلة المقبلة من جهة وتسكين المناصب الإشرافية الشاغرة من جهة اخرى من رؤساء اقسام ومديرين.
وأوضح ان بعض شواغر الوظائف الإشرافية هذه تواصلت على مدى السنتين الماضيتين وكانت من احد اسباب تراجع ايرادات المؤسسة على الرغم من وجود الشباب الكويتي المستحقين لهذه المناصب.
ولفت إلى أن تسكين الوظائف الإشرافية الحالية والبالغ عددها حوالي 105 وظائف جرى خلال فترة قصيرة وذلك من خلال اعتماد نظام الخدمة المدنية، حيث جرت معرفة المستحقين لهذه المناصب في فترة لا تتجاوز الاسبوع، وصدرت قرارات ترقيتهم، مؤكدا على اهمية الاحساس بالاستقرار الوظيفي لهؤلاء الشباب الذين «نراهن عليهم للوصول بالمؤسسة إلى ما نصبو اليه».
واعتبر الوزير معرفي ان معيار الكفاءة مهم في اختيار القيادات لمنح فرص وحقوق متساوية لجميع الموظفين حسبما هو معمول به في نظام الخدمة المدنية ويتيح لأي موظف إثبات كفاءته، خصوصا في الفترة المقبلة، مع التطوير الرقمي في البلاد وعمليات الربط الالكتروني لتقييم الاداء على مستوى الانجاز وغيرها من معايير يتم وضعها حاليا.
من جانبه، قال مدير عام مؤسسة الموانئ بالتكليف ناصر الشليمي في تصريح مماثل لـ «كونا» إن المؤسسة نظمت حفلا بمناسبة تسكين 105 وظائف اشرافية شاغرة، وهو اعلى رقم تسكين شواغر منذ تأسيس المؤسسة قبل 45 عاما حيث اصر الوزير معرفي على الحضور وتوجيه الشباب الجدد باعتبارهم القياديين المستقبليين للمؤسسة.
وأضاف الشليمي ان هذه الخطوة تأتي انسجاما مع توجهات ورؤية الحكومة في تمكين الشباب في المناصب كي يتمكنوا من صناعة التغيير وادارة الموانئ بفكر واسلوب جديد.
واشار إلى تراجع إيرادات المؤسسة خلال السنتين 2021 إلى 2023 بنسبة 44%، معتبرا أنه تراجع خطير وتجري المؤسسة حاليا دراسة لمعرفة اسبابه ودور الجانب الاداري والتشغيلي والفني بهذا التراجع.

MENAFN03042024000130011022ID1108055537

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