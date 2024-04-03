الوفد الطبي يبدأ إجراء عمليات جراحية في المستشفيات جنوب قطاع غزة

(MENAFN
- Al-Anbaa) بدأ الوفد الطبي الكويتي إنجاز أولى عملياته الجراحية للمرضى والمصابين داخل المستشفيات جنوب قطاع غزة بعد يوم من وصوله إلى القطاع عبر معبر رفح البري.
وقال رئيس الوفد الطبي الكويتي ونائب مدير عام الجمعية الكويتية للإغاثة عمر الثويني في تصريح صحافي لـ«كونا» إنهم بدأوا إجراء عمليات جراحية داخل قطاع غزة في مستشفيي (الأوروبي) و(الكويت التخصصي)، مشيرا إلى أنه تم توزيع المواد الطبية المساندة للوفد بناء على التخصصات بداخلها.
وأضاف الثويني أنه تم وضع أطباء المسالك البولية في المستشفى الكويتي وباقي التخصصات في المستشفى الأوروبي مثل الجراحة العامة وجراحة العيون والعظام والفك والمخ والأعصاب.
ولفت إلى أن الفرق الطبية بدأت عملها بإجراء عمليات جراحية من اليوم ولمدة أسبوع، مشيرا إلى وجود حاجة ماسة للناس لإجراء عمليات جراحية في التخصصات التي تم توفيرها. وأعرب عن الأمل في أن تخفف هذه المهمة للفرق الطبية من معاناة الشعب الفلسطيني، وأن تكون إسنادا للطواقم الطبية في قطاع غزة.
بدوره، قال مدير مستشفى الكويت التخصصي د. صهيب الهمص خلال استقباله الوفد الطبي «انه تمت معاينة عدد من الحالات المرضية التي تم حجزها مسبقا قبل وصول الوفد إلى غزة»، متوقعا ان يتم إجراء 80 عملية ومعاينة عدد اكبر من المرضى بشكل منتظم.
وأعرب الهمص عن شكره للكويت أميرا وحكومة وشعبا على عطائهم غير المحدود للشعب الفلسطيني وجهدهم المستمر والمتواصل وموقفهم الشعبي والرسمي المشرف منذ بداية عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة.
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