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الوفد الطبي يبدأ إجراء عمليات جراحية في المستشفيات جنوب قطاع غزة

4/3/2024 2:35:03 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بدأ الوفد الطبي الكويتي إنجاز أولى عملياته الجراحية للمرضى والمصابين داخل المستشفيات جنوب قطاع غزة بعد يوم من وصوله إلى القطاع عبر معبر رفح البري.
وقال رئيس الوفد الطبي الكويتي ونائب مدير عام الجمعية الكويتية للإغاثة عمر الثويني في تصريح صحافي لـ«كونا» إنهم بدأوا إجراء عمليات جراحية داخل قطاع غزة في مستشفيي (الأوروبي) و(الكويت التخصصي)، مشيرا إلى أنه تم توزيع المواد الطبية المساندة للوفد بناء على التخصصات بداخلها.
وأضاف الثويني أنه تم وضع أطباء المسالك البولية في المستشفى الكويتي وباقي التخصصات في المستشفى الأوروبي مثل الجراحة العامة وجراحة العيون والعظام والفك والمخ والأعصاب.
ولفت إلى أن الفرق الطبية بدأت عملها بإجراء عمليات جراحية من اليوم ولمدة أسبوع، مشيرا إلى وجود حاجة ماسة للناس لإجراء عمليات جراحية في التخصصات التي تم توفيرها. وأعرب عن الأمل في أن تخفف هذه المهمة للفرق الطبية من معاناة الشعب الفلسطيني، وأن تكون إسنادا للطواقم الطبية في قطاع غزة.
بدوره، قال مدير مستشفى الكويت التخصصي د. صهيب الهمص خلال استقباله الوفد الطبي «انه تمت معاينة عدد من الحالات المرضية التي تم حجزها مسبقا قبل وصول الوفد إلى غزة»، متوقعا ان يتم إجراء 80 عملية ومعاينة عدد اكبر من المرضى بشكل منتظم.
وأعرب الهمص عن شكره للكويت أميرا وحكومة وشعبا على عطائهم غير المحدود للشعب الفلسطيني وجهدهم المستمر والمتواصل وموقفهم الشعبي والرسمي المشرف منذ بداية عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة.

MENAFN03042024000130011022ID1108055536

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