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((الهلال الأحمر)): تقديم خدمات صحية بالضفة الغربية

4/3/2024 2:35:03 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت جمعية الهلال الأحمر توقيعها مذكرة تفاهم مع جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني لتقديم خدمات صحية متنقلة ومتعددة الاختصاصات في الضفة الغربية والمناطق المهمشة والمعزولة هناك.
وقال رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر د.هلال الساير لـ (كونا) إن الجمعية تواصل مبادراتها الإنسانية الرامية إلى تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني ودعم احتياجاته الأساسية من خلال دعم المشاريع التنموية والطبية سواء في الضفة الغربية أو في قطاع غزة.
وأضاف الساير أن العيادة الطبية وعربات النقل تعتبر استكمالا لحزمة المشاريع التنموية والطبية التي تنفذها الجمعية في الضفة الغربية والقدس.
وذكر أن الكثير من المناطق والقرى والبلدات في الضفة الغربية تعاني نقصا في خدمات الرعاية الصحية، مؤكدا أن الهلال الأحمر الكويتي لن يتوانى في دعم الأشقاء في فلسطين.
وأكد أهمية وجود عربات النقل والعيادة الطبية لتقديم الرعاية الصحية والوصول لأقرب نقطة من القرى والأماكن المهمشة لتقديم العلاجات الطبية والصحية لهم.
وبين الساير أن العيادة الطبية بإمكانها إجراء الفحوصات للمرضى وتطعيم الأطفال وإجراء وتأكيد التشخيصات المختبرية للأمراض وعلاج الحالات البسيطة كالالتهابات الجلدية والجروح الطفيفة وحالات الجفاف.
وأشار إلى أن العيادة المتنقلة مزودة بتجهيزات طبية عالية الجودة لتقديم الخدمات الصحية متعددة الاختصاصات لمناطق التجمعات في الضفة الغربية في فلسطين.
وبين أن العيادة عبارة عن سيارة متنقلة بها غرفتان وطاقم من الأطباء والاختصاصيين المتطوعين لإجراء الفحوص وتقديم الاستشارات للمرضى القاطنين في المناطق البعيدة.
وأشار الساير إلى أن الهلال الأحمر الفلسطيني يعتبر شريكا استراتيجيا للهلال الأحمر الكويتي وتربطهما علاقات وثيقة من العمل المشترك في العمل الإنساني والإغاثي.

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