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وزير الشؤون: الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني أساس نجاح حملة الغارمين

4/3/2024 2:35:03 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) التقى وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود باتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية الكويتية حيث أشاد الوزير بدور الاتحاد المتميز في العمل الخيري عموما وثمن دوره في حملة الغارمين (فزعتكم فرحة لهم 2)، مؤكدا أن الشراكة بين الوزارة ومؤسسات المجتمع المدني أساس نجاح الحملة.
حضر اللقاء من الوزارة الوكيل المساعد لقطاع التنمية الاجتماعية. د خالد العجمي ومدير إدارة الجمعيات والمبرات الخيرية عبدالعزيز العجمي.

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