وزير الشؤون: الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني أساس نجاح حملة الغارمين

(MENAFN
- Al-Anbaa) التقى وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود باتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية الكويتية حيث أشاد الوزير بدور الاتحاد المتميز في العمل الخيري عموما وثمن دوره في حملة الغارمين (فزعتكم فرحة لهم 2)، مؤكدا أن الشراكة بين الوزارة ومؤسسات المجتمع المدني أساس نجاح الحملة.
حضر اللقاء من الوزارة الوكيل المساعد لقطاع التنمية الاجتماعية. د خالد العجمي ومدير إدارة الجمعيات والمبرات الخيرية عبدالعزيز العجمي.
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