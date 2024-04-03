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نائب وزير الخارجية استقبل سفير العراق

4/3/2024 2:35:02 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) استقبل نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد سفير جمهورية العراق لدى الكويت المنهل الصافي، حيث تم بحث العلاقات الثنائية بين
البلدين الشقيقين والقضايا محل الاهتمام المشترك.

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