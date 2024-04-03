نائب وزير الخارجية استقبل سفير العراق

نائب وزير الخارجية استقبل سفير العراق
التاريخ
4/3/2024 2:35:02 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) استقبل نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد سفير جمهورية العراق لدى الكويت المنهل الصافي، حيث تم بحث العلاقات الثنائية بين
البلدين الشقيقين والقضايا محل الاهتمام المشترك.
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