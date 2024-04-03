دانة المفرج نجحت في إطلاق تقويم العجيري الخاص بالطفل الأول من نوعه في العالم

(MENAFN
- Al-Anbaa) نجحت خريجة كلية العمارة بجامعة الكويت المصممة دانة المفرج في إطلاق تقويم العجيري الخاص بالطفل ليكون الأول من نوعه في العالم، وذلك بهدف تعليم الأطفال علوم الفلك والمواقيت والنجوم والزراعة ومعلومات عامة، حرصا على زيادة حجم المعرفة العلمية والفلكية للفئات العمرية المختلفة. وفي هذا الصدد، بينت خريجة التصميم المرئي بكلية العمارة بجامعة الكويت المصممة دانة المفرج أن الفكرة تضمنت الجانب التعريفي لفئة الأطفال من سن 4 سنوات فما فوق، وذلك لإضافة مساحة خاصة من التعاريف الفلكية، والتي تمت صياغتها بصيغة يفهمها الصغار وتسهل عليهم معرفة علم الفلك، مشيرة إلى أن المشروع يهدف إلى مساعدة الأطفال على تعلم الحقائق الفلكية والالتزام بمواقيت الصلاة بطريقة تفاعلية ممتعة، لافتة إلى أن التقويم الفلكي يمكن الطفل من تسجيل ملاحظاته ومجموعة من الحقائق الفلكية ويحتوي على مساحة للتلوين لمواقيت الصلاة. الجدير بالذكر أن المشروع يتضمن 200 حقيقة وأكثر من 200 رسم توضيحي، بالإضافة إلى مساحة لكتابة الملاحظات اليومية، بحيث تم تصميمه وفق أشكال مختلفة كالقمر والشمس لتحديد مواقيت الصلاة الخمسة وتلوينهم بعد الانتهاء من الصلاة، وتم ربط أجندة العجيري للأطفال بشكل حلزوني يتناسب مع جمالية واحتياجات الجمهور المستهدف.
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