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دانة المفرج نجحت في إطلاق تقويم العجيري الخاص بالطفل الأول من نوعه في العالم

4/3/2024 2:35:02 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) نجحت خريجة كلية العمارة بجامعة الكويت المصممة دانة المفرج في إطلاق تقويم العجيري الخاص بالطفل ليكون الأول من نوعه في العالم، وذلك بهدف تعليم الأطفال علوم الفلك والمواقيت والنجوم والزراعة ومعلومات عامة، حرصا على زيادة حجم المعرفة العلمية والفلكية للفئات العمرية المختلفة. وفي هذا الصدد، بينت خريجة التصميم المرئي بكلية العمارة بجامعة الكويت المصممة دانة المفرج أن الفكرة تضمنت الجانب التعريفي لفئة الأطفال من سن 4 سنوات فما فوق، وذلك لإضافة مساحة خاصة من التعاريف الفلكية، والتي تمت صياغتها بصيغة يفهمها الصغار وتسهل عليهم معرفة علم الفلك، مشيرة إلى أن المشروع يهدف إلى مساعدة الأطفال على تعلم الحقائق الفلكية والالتزام بمواقيت الصلاة بطريقة تفاعلية ممتعة، لافتة إلى أن التقويم الفلكي يمكن الطفل من تسجيل ملاحظاته ومجموعة من الحقائق الفلكية ويحتوي على مساحة للتلوين لمواقيت الصلاة. الجدير بالذكر أن المشروع يتضمن 200 حقيقة وأكثر من 200 رسم توضيحي، بالإضافة إلى مساحة لكتابة الملاحظات اليومية، بحيث تم تصميمه وفق أشكال مختلفة كالقمر والشمس لتحديد مواقيت الصلاة الخمسة وتلوينهم بعد الانتهاء من الصلاة، وتم ربط أجندة العجيري للأطفال بشكل حلزوني يتناسب مع جمالية واحتياجات الجمهور المستهدف.

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