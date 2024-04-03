الغريب: مكافأة الأعمال الممتازة في حسابات 5145 موظفاً بـ ((العدل)) خلال أيام

(MENAFN
- Al-Anbaa) أسامة أبو السعود
أكد وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار فيصل الغريب أن الوزارة انتهت من إجراءات صرف مكافأة الأعمال الممتازة للموظفين المستحقين.
وقال في تصريح صحافي انه في ضوء قرار ديوان الخدمة المدنية والقرار الوزاري المنظم لضوابط وشروط صرف المكافأة، فقد قام قطاع الشؤون الإدارية والمالية بإعداد كشوف الموظفين المستحقين للمكافأة ويبلغ عددهم 5145 موظفا وموظفة وصدر القرار الخاص بصرف المكافأة لهم، وسيتم على أثر ذلك إنجاز كل إجراءات الصرف، حيث تم توجيه مسؤولي الوزارة بسرعة تحويلها بحسابات الموظفين قبل حلول عيد الفطر المبارك.كما أعرب وزير العدل عن تقديره لجهود موظفي الوزارة الذين تحملوا أعباء الوظيفة وإنجاز المهام الموكلة إليهم لتكون بمثابة الحافز والدافع لهم على مواصلة العطاء، متمنيا التوفيق لجميع الموظفين العاملين بالوزارة.
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