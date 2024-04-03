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وزير الصحة دشّن فرع المجلس الطبي العام في مستشفى الجهراء: نقلة نوعية في توسعة الخدمات الصحية خارج نطاق العاصمة

4/3/2024 2:35:02 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) دشَّن وزير الصحة د.أحمد العوضي فرع المجلس الطبي العام في مستشفى الجهراء القديم والذي يعد الثالث بعد المركز الرئيسي بمنطقة الصباح الصحية وفرع مركز الفنطاس، ويأتي تدشينه ضمن خطة الوزارة لتحقيق أهدافها الواردة في برنامج عمل الحكومة خلال 100 يوم وبما يخدم أهل الكويت.
وقال الوزير العوضي لـ «كونا» إن تدشين فرع المجلس الطبي يعتبر نقلة نوعية في توسعة الخدمات الصحية خارج نطاق العاصمة لتخفيف فترات المراجعة وانتظار المراجعين.
وأضاف أن فرع المجلس الطبي يستقبل الموظفين وحديثي التخرج من الرجال أو النساء وإجراء جميع الفحوصات الطبية والمخبرية والأشعة إضافة إلى اللجان الصحية، لافتا إلى أن هذه النقلة النوعية سيتبعها افتتاح مركزين آخرين.
وأكد جاهزية الوزارة لمواكبة الانتخابات البرلمانية، لافتا إلى أنه قام بعمل جولات تفقدية لبعض المدارس للاطلاع على التجهيزات والعيادات المزودة بالأجهزة الطبية لاستقبال أي حالة طارئة متمنيا السلامة للجميع.
من جانبها، قالت الوكيلة المساعدة لشؤون الرعاية الصحية د.نادية الجمعة لـ «كونا» إن فرع المجلس الطبي العام في الجهراء يخدم قاطني مناطق محافظة الجهراء لتسهيل الحصول على الخدمات التي يقدمها للمراجعين، لافتة إلى إنه إنجاز في تقديم الخدمة.
وأضافت الجمعة أن المركز يضم أربع عيادات للفحص السريري الإكلينيكي منها عيادتان للرجال وعيادتان للنساء ويضم أيضا أربع عيادات لسحب الدم هي عيادتان للرجال وعيادتان للنساء، لافتة إلى أن المركز يستوعب أكثر من 200 حالة يوميا.
وبينت أن المركز الرئيسي يستقبل يوميا من 500 إلى 700 مراجع في قسم اللياقة الصحية وأن افتتاح مركز الفنيطيس الذي يخدم اهالي محافظتي الأحمدي ومبارك الكبير وتطوير النظام الآلي في قسم التعيينات وقسم اللجان الصحية وربطها بديوان الخدمة المدنية ساهم في تقليل عدد المراجعين وتقليل فترات الانتظار.
وأشارت إلى أن افتتاح هذا الفرع سيساهم أيضا في تحسين الخدمة وجودتها، معربة عن الأمل في افتتاح فرع رابع في محافظة الفروانية.

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