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السفير الهندي اطلع على أنشطة وخدمات معهد دسمان للسكري

4/3/2024 2:35:02 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) حنان عبد المعبود
قام السفير الهندي لدى الكويت د.آدرش سويكا بزيارة إلى معهد دسمان للسكري مؤخرا، حيث اجتمع مع مدير عام معهد دسمان للسكري بالتكليف د.فيصل الرفاعي لمناقشة سبل التعاون المشترك بين المعهد والمراكز الطبية والبحثية المعنية بمجال السكري في الهند. وتخللت الزيارة جولة في أروقة المعهد اطلع خلالها السفير الهندي على الأبحاث المهمة التي يجريها المعهد والخدمات الطبية والأنشطة المتعددة التي يقيمها المعهد على مدار العام، مثنيا على جهود إدارة المعهد وما يتم بذله من جهود ملموسة في خدمة المجتمع، وما يقدمه من إسهامات بحثية وعلمية مهمة جعلت من المعهد صرحا معترفا به دوليا في هذا المجال.
الجدير بالذكر أن معهد دسمان للسكري هو أحد المراكز التابعة لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي، ويعنى في المقام الأول بالأبحاث المتقدمة المتمحورة حول مرض السكري ومضاعفاته المختلفة بالإضافة الى ما يقدمه من خدمات أخرى بمجال الرعاية الصحية المتخصصة.

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