السفير الهندي اطلع على أنشطة وخدمات معهد دسمان للسكري

(MENAFN
- Al-Anbaa) حنان عبد المعبود
قام السفير الهندي لدى الكويت د.آدرش سويكا بزيارة إلى معهد دسمان للسكري مؤخرا، حيث اجتمع مع مدير عام معهد دسمان للسكري بالتكليف د.فيصل الرفاعي لمناقشة سبل التعاون المشترك بين المعهد والمراكز الطبية والبحثية المعنية بمجال السكري في الهند. وتخللت الزيارة جولة في أروقة المعهد اطلع خلالها السفير الهندي على الأبحاث المهمة التي يجريها المعهد والخدمات الطبية والأنشطة المتعددة التي يقيمها المعهد على مدار العام، مثنيا على جهود إدارة المعهد وما يتم بذله من جهود ملموسة في خدمة المجتمع، وما يقدمه من إسهامات بحثية وعلمية مهمة جعلت من المعهد صرحا معترفا به دوليا في هذا المجال.
الجدير بالذكر أن معهد دسمان للسكري هو أحد المراكز التابعة لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي، ويعنى في المقام الأول بالأبحاث المتقدمة المتمحورة حول مرض السكري ومضاعفاته المختلفة بالإضافة الى ما يقدمه من خدمات أخرى بمجال الرعاية الصحية المتخصصة.
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