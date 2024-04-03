آلاف المصلين تهجدوا في ليلة 24 رمضان بمختلف المساجد

(MENAFN
- Al-Anbaa)
شداد لـ «الأنباء»: وكيل «الداخلية» قام بجولة تفقدية على مختلف مرافق المسجد الكبير ومصلياته
أسامة أبو السعود
مع توالي العشر الأواخر يوما بعد يوم تزداد الهمة والجهود بمختلف مساجد الكويت للوقوف على راحة المصلين والمتهجدين في تلك الليالي المباركة، حيث أحيا آلاف المصلين ليلة 24 من رمضان، حيث امتلأت المساجد بجموع المصلين من مختلف الأعمار، والجميع بين يدي ربه يدعوه ويسأله من فضله وعفوه ومغفرته.
وقد أعلن مدير إدارة المسجد الكبير على شداد لـ «الأنباء»، أن عدد المصلين في ليلة 24 رمضان فاق 12 ألف و300 مصل، موضحا أن وكيل وزارة الداخلية الفريق الشيخ سالم النواف قام بجولة تفقدية على مختلف مرافق المسجد ومصلياته للوقوف على التجهيزات والجهود المبذولة لراحة المصلين لإحياء تلك الليالي المباركة.
وأم المصلين بالمسجد القارئ عمر الدمخي بالركعات الأربع الأولى، ومشاري العفاسي في الركعات الأربع الأخيرة والوتر والدعاء.
وألقى الخاطرة د.محمد العصيمي، حيث تحدث عن تربية الأبناء، مشددا على أن صلاح الوالدين سبب لصلاح الولد، مؤكدا أنها قضية متلازمة.
وفي مسجد بلال بن رباح يتواصل التميز والجهود الكبيرة من اللجنة المنظمة، حيث يتلألأ المسجد بجمال قراءة وسط إقبال حاشد من جموع المصلين في تلك الليلة المباركة.
واتخذت اللجنة المنظمة جميع الاستعدادات لاستيعاب المصلين من المواطنين والمقيمين في أجواء إيمانية وروحانية متميزة وفق جدول لإمامة المصلين من مجموعة من ذوي الأصوات الندية.
كما أحيا آلاف المصلين ليلة الرابع والعشرين من شهر رمضان المبارك في مساجد العاصمة.
وقال المشرف العام للمراكز الرمضانية بمحافظة العاصمة مدير مساجد محافظة العاصمة عبدالحميد المطيري إن هذه الليالي المباركة تعكس الأجواء الإيمانية والموروث الذي تربى عليه أبناء الكويت والمقيمون فيها لاغتنام العشر الأواخر تحريا لليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، مشيرا إلى أن الإدارة نسقت مع بقية جهات الدولة عملا بإستراتيجيتها ورؤيتها في تفعيل قيمة الشراكة المجتمعية، ولجعل المراكز الرمضانية علامة فارقة في تاريخ قطاع المساجد.
وفي مركز الراشد الرمضاني بمنطقة العديلية تقدم لإمامة المصلين في الركعات الأربعة الأولى القارئ عبدالرحمن الشويع وفي الركعات الأربعة الأخيرة والوتر القارئ ياسر الفيلكاوي، وكانت الخاطرة لـ د.عبدالله الشريكة بعنوان «وصايا نبوية».
وفي مركز القراءات بمنطقة المباركة تقدم القارئ جاسم الكندري وقرأ برواية البزي عن ابن كثير.
وفي مركز سعد بن أبي وقاص بمنطقة كيفان تقدم لإمامة المصلين في الركعات الأربعة الأولى القارئ سلطان الصرام وفي الركعات الأربعة الأخيرة والوتر القارئ محمد الهندي.
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