آلاف المصلين تهجدوا في ليلة 24 رمضان بمختلف المساجد

شداد لـ «الأنباء»: وكيل «الداخلية» قام بجولة تفقدية على مختلف مرافق المسجد الكبير ومصلياته

أسامة أبو السعودمع توالي العشر الأواخر يوما بعد يوم تزداد الهمة والجهود بمختلف مساجد الكويت للوقوف على راحة المصلين والمتهجدين في تلك الليالي المباركة، حيث أحيا آلاف المصلين ليلة 24 من رمضان، حيث امتلأت المساجد بجموع المصلين من مختلف الأعمار، والجميع بين يدي ربه يدعوه ويسأله من فضله وعفوه ومغفرته.وقد أعلن مدير إدارة المسجد الكبير على شداد لـ «الأنباء»، أن عدد المصلين في ليلة 24 رمضان فاق 12 ألف و300 مصل، موضحا أن وكيل وزارة الداخلية الفريق الشيخ سالم النواف قام بجولة تفقدية على مختلف مرافق المسجد ومصلياته للوقوف على التجهيزات والجهود المبذولة لراحة المصلين لإحياء تلك الليالي المباركة.وأم المصلين بالمسجد القارئ عمر الدمخي بالركعات الأربع الأولى، ومشاري العفاسي في الركعات الأربع الأخيرة والوتر والدعاء.وألقى الخاطرة د.محمد العصيمي، حيث تحدث عن تربية الأبناء، مشددا على أن صلاح الوالدين سبب لصلاح الولد، مؤكدا أنها قضية متلازمة.وفي مسجد بلال بن رباح يتواصل التميز والجهود الكبيرة من اللجنة المنظمة، حيث يتلألأ المسجد بجمال قراءة وسط إقبال حاشد من جموع المصلين في تلك الليلة المباركة.واتخذت اللجنة المنظمة جميع الاستعدادات لاستيعاب المصلين من المواطنين والمقيمين في أجواء إيمانية وروحانية متميزة وفق جدول لإمامة المصلين من مجموعة من ذوي الأصوات الندية.كما أحيا آلاف المصلين ليلة الرابع والعشرين من شهر رمضان المبارك في مساجد العاصمة.وقال المشرف العام للمراكز الرمضانية بمحافظة العاصمة مدير مساجد محافظة العاصمة عبدالحميد المطيري إن هذه الليالي المباركة تعكس الأجواء الإيمانية والموروث الذي تربى عليه أبناء الكويت والمقيمون فيها لاغتنام العشر الأواخر تحريا لليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، مشيرا إلى أن الإدارة نسقت مع بقية جهات الدولة عملا بإستراتيجيتها ورؤيتها في تفعيل قيمة الشراكة المجتمعية، ولجعل المراكز الرمضانية علامة فارقة في تاريخ قطاع المساجد.وفي مركز الراشد الرمضاني بمنطقة العديلية تقدم لإمامة المصلين في الركعات الأربعة الأولى القارئ عبدالرحمن الشويع وفي الركعات الأربعة الأخيرة والوتر القارئ ياسر الفيلكاوي، وكانت الخاطرة لـ د.عبدالله الشريكة بعنوان «وصايا نبوية».وفي مركز القراءات بمنطقة المباركة تقدم القارئ جاسم الكندري وقرأ برواية البزي عن ابن كثير.وفي مركز سعد بن أبي وقاص بمنطقة كيفان تقدم لإمامة المصلين في الركعات الأربعة الأولى القارئ سلطان الصرام وفي الركعات الأربعة الأخيرة والوتر القارئ محمد الهندي.