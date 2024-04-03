النصر مكتمل الصفوف لمواجهة الفحيحيل

(MENAFN
- Al-Anbaa) عبدالعزيز جاسم
شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم في النصر عودة لاعبيه المصابين وتأكيد مشاركتهم في مواجهة الفحيحيل المقرر لها الاثنين المقبل ضمن الجولة الثالثة من مجموعة البطولة بدوري زين الممتاز.
ومن بين المصابين لاعب الوسط الليبي المعتصم اللافي وحارس المرمى خالد العجاجي، فيما اطمأن الجهاز الطبي على سلامة الظهير الأيسر سلمان بورمية بعدما اشترك في الدقائق الأخيرة بمواجهة الكويت السابقة ولم يعان من أي شد عضلي يؤثر على مشاركته.
وقرر الجهاز الفني بقيادة المدرب ظاهر العدواني منح اللاعبين راحة لمدة 5 أيام بعد الانتهاء من مواجهة الفحيحيل، والتي تتضمن عطلة عيد الفطر، على أن يعود الفريق للتدريبات مرة أخرى استعدادا لمواجهة التضامن الودية المتفق عليها بين الطرفين خلال اليومين الماضيين لإبقاء اللاعبين في أجواء المباريات خلال فترة التوقف الدولي لشهر أبريل.
ويبحث «العنابي» عن استعادة مستواه ونتائجه التي حققها في بداية الموسم ومنتصفه وكانت سببا في بقائه ضمن دوري الـ 6 الكبار لهذا الموسم لكنه تراجع بشكل ملحوظ في نهاية الموسم، وفي الجولتين الأوليين بدوري البطولة لتحديد بطل الموسم بسبب التراجع الذهني والنفسي للأجهزة الإدارية والفنية واللاعبين لعدم استلام رواتبهم لمدة 6 أشهر، والتي سيتم حلها قريبا بعدما أعلنت الهيئة العامة للرياضة قبل يومين اقتراب صرف مستحقات ورواتب العاملين في ناديي النصر والجهراء قبل عطلة العيد.
وقد تكون بداية العودة للنصر في المواجهة المقبلة التي قد يتمكن خلالها من استعادة المركز الرابع.
MENAFN03042024000130011022ID1108055527
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.