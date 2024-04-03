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النصر مكتمل الصفوف لمواجهة الفحيحيل

4/3/2024 2:34:21 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالعزيز جاسم
شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم في النصر عودة لاعبيه المصابين وتأكيد مشاركتهم في مواجهة الفحيحيل المقرر لها الاثنين المقبل ضمن الجولة الثالثة من مجموعة البطولة بدوري زين الممتاز.
ومن بين المصابين لاعب الوسط الليبي المعتصم اللافي وحارس المرمى خالد العجاجي، فيما اطمأن الجهاز الطبي على سلامة الظهير الأيسر سلمان بورمية بعدما اشترك في الدقائق الأخيرة بمواجهة الكويت السابقة ولم يعان من أي شد عضلي يؤثر على مشاركته.
وقرر الجهاز الفني بقيادة المدرب ظاهر العدواني منح اللاعبين راحة لمدة 5 أيام بعد الانتهاء من مواجهة الفحيحيل، والتي تتضمن عطلة عيد الفطر، على أن يعود الفريق للتدريبات مرة أخرى استعدادا لمواجهة التضامن الودية المتفق عليها بين الطرفين خلال اليومين الماضيين لإبقاء اللاعبين في أجواء المباريات خلال فترة التوقف الدولي لشهر أبريل.
ويبحث «العنابي» عن استعادة مستواه ونتائجه التي حققها في بداية الموسم ومنتصفه وكانت سببا في بقائه ضمن دوري الـ 6 الكبار لهذا الموسم لكنه تراجع بشكل ملحوظ في نهاية الموسم، وفي الجولتين الأوليين بدوري البطولة لتحديد بطل الموسم بسبب التراجع الذهني والنفسي للأجهزة الإدارية والفنية واللاعبين لعدم استلام رواتبهم لمدة 6 أشهر، والتي سيتم حلها قريبا بعدما أعلنت الهيئة العامة للرياضة قبل يومين اقتراب صرف مستحقات ورواتب العاملين في ناديي النصر والجهراء قبل عطلة العيد.
وقد تكون بداية العودة للنصر في المواجهة المقبلة التي قد يتمكن خلالها من استعادة المركز الرابع.

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