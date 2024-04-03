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الشريكة ينتقد كثرة توقفات ((دوري المظاليم))

4/3/2024 2:34:21 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يحيى حميدان
وصف المنسق الإعلامي بنادي التضامن خالد الشريكة الفوز على الساحل 2-0 ضمن الجولة الـ 16 من دوري «زين» للدرجة الأولى بـ «المهم جدا» في طموحات «العنيد» لبلوغ «دوري الأضواء».
وقال الشريكة: «الساحل من المنافسين المباشرين على مقعدي التأهل للدوري الممتاز وابتعاد فريقنا عنه بفارق 4 نقاط قبل 3 مباريات من خط النهاية يمنحنا الأفضلية ولكننا نحتاج للمواصلة وعدم التساهل في المباريات المقبلة». وعن اللقاء قال الشريكة: «المباراة كانت متوسطة المستوى وسيطر التضامن على مجرياتها تقريبا وبعد تقدمنا بالهدف الأول ضغط الساحل دون فاعلية حقيقية بسبب تألق لاعبينا دفاعيا وهجوميا. وأكثر ما يقلقنا التوقفات الكثيرة في هذا الموسم والتي تعد أمرا سلبيا ولا تخدم الفرق جميعها ومن جديد ينتظرنا فترة توقف في الشهر الجاري بسبب مشاركة المنتخب الأولمبي في كأس آسيا تحت 23 سنة على الرغم من عدم وجود أي لاعب من «دوري المظاليم» في منتخبنا الأولمبي وهو أمر مزعج للجميع».
سجل هدفي التضامن في المباراة محترفه البرازيلي لويس فرنانديز، ليصبح رصيد «العنيد» 22 نقطة في المركز الثاني خلف المتصدر اليرموك (27 نقطة) الفائز على برقان 3-1 والذي يحتاج إلى نقطة واحدة للعودة إلى دوري الكبار بالموسم المقبل.

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