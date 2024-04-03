الشريكة ينتقد كثرة توقفات ((دوري المظاليم))

(MENAFN
- Al-Anbaa) يحيى حميدان
وصف المنسق الإعلامي بنادي التضامن خالد الشريكة الفوز على الساحل 2-0 ضمن الجولة الـ 16 من دوري «زين» للدرجة الأولى بـ «المهم جدا» في طموحات «العنيد» لبلوغ «دوري الأضواء».
وقال الشريكة: «الساحل من المنافسين المباشرين على مقعدي التأهل للدوري الممتاز وابتعاد فريقنا عنه بفارق 4 نقاط قبل 3 مباريات من خط النهاية يمنحنا الأفضلية ولكننا نحتاج للمواصلة وعدم التساهل في المباريات المقبلة». وعن اللقاء قال الشريكة: «المباراة كانت متوسطة المستوى وسيطر التضامن على مجرياتها تقريبا وبعد تقدمنا بالهدف الأول ضغط الساحل دون فاعلية حقيقية بسبب تألق لاعبينا دفاعيا وهجوميا. وأكثر ما يقلقنا التوقفات الكثيرة في هذا الموسم والتي تعد أمرا سلبيا ولا تخدم الفرق جميعها ومن جديد ينتظرنا فترة توقف في الشهر الجاري بسبب مشاركة المنتخب الأولمبي في كأس آسيا تحت 23 سنة على الرغم من عدم وجود أي لاعب من «دوري المظاليم» في منتخبنا الأولمبي وهو أمر مزعج للجميع».
سجل هدفي التضامن في المباراة محترفه البرازيلي لويس فرنانديز، ليصبح رصيد «العنيد» 22 نقطة في المركز الثاني خلف المتصدر اليرموك (27 نقطة) الفائز على برقان 3-1 والذي يحتاج إلى نقطة واحدة للعودة إلى دوري الكبار بالموسم المقبل.
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