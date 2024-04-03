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بجدارة.. ((سلة الأبيض)) إلى نهائي ((السوبرليغ)) الآسيوي

4/3/2024 2:34:21 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) هادي العنزي
للموسم الثالث على التوالي، تأهل فريق سلة الكويت إلى نهائي الدوري الآسيوي لكرة السلة لغرب آسيا عن منطقة الخليج بعد تغلبه على نظيره كاظمة 122-79 في المواجهة التي جمعتهما أمس الأول على صالة الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله، في ثاني مواجهات الفريقين بنصف نهائي «السوبرليغ» الآسيوي.
ويلتقي الكويت نظيره المنامة البحريني في أولى مواجهات نهائي غرب آسيا لمنطقة الخليج في 23 أبريل، بنظام «البلاي أوف»، وأفضلية الفائز من 3 مواجهات متاحة، على أن تقام المباراة الثانية في 29 الجاري، فيما تقام ثالث المواجهات 6 مايو المقبل إذا لم يحسم أحد الفريقين المواجهة بفوزين متتاليين. بدوره، سيلعب كاظمة مع المحرق البحريني الذي خسر من المنامة البحريني بمباراتين دون رد وبنتيجة 86-78 في الأولى، و98-88 في الثانية، لحجز ثالث البطاقات المؤهلة عن منطقة الخليج لمنافسات غرب ووسط آسيا التي تجمع 8 أندية، والتي لم يحدد الاتحاد الآسيوي موعد انطلاقها بعد أو البلد المضيف للبطولة، وسيلعب «البرتقالي» مع نظيره البحريني مواجهة واحدة فقط في 22 الجاري.
وقد جاءت ثاني مواجهات الكويت وكاظمة في نصف نهائي «السوبرليغ» الآسيوي بأفضلية «كويتاوية» منذ بدايتها، حيث بدا إصرار لاعبي الكويت على حسم الأمور منذ الربع الأول، بعدما تقدموا بفارق 12 نقطة (30-18)، بفضل الحالة الفنية العالية للدولي حمد عدنان، وفي الربع الثاني زاد لاعبو «العميد» من ضغطهم ونوعوا تصويباتهم من مختلف الزوايا و«الثلاثيات» ليخرجوا متقدمين 58-43 مع نهاية النصف الأول.
وفي الربع الثالث حرص المدرب الألماني بيتر شومرز على إشراك عدد من لاعبيه، وفق سياسة التدوير التي يتبعها دائما، فيما كانت خيارات مدرب كاظمة بويان لازيك محدودة لقلة المتوافر من اللاعبين المتميزين على دكة البدلاء، وبين حيوية ونشاط لاعبي الكويت وإجهاد لاعبي كاظمة زاد الفارق في الربع الثالث لمصلحة وصيف بطولة الموسم الماضي ليصل إلى 32 نقطة (90-58)، ولم يجد أحمد البلوشي، يوسف بورحمة، كلينت تشابمان، عبدالرحمن الجمعة، ترافيس ليزلي، وعبدالعزيز ريحان طريقة لإيقاف لاعبي الكويت الأخوين حمد ومحمد عدنان، ماركوس جورجيوس هانت، وكادي لالان، تركي حمود، عمران جوهر، انتوني كار، فهد الظفيري، عبدالرحمن السهو، ويوسف الحمدان، ليتأهل «الأبيض» إلى نهائي «السوبر ليغ» عن منطقة الخليج بجدارة.

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