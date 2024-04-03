بجدارة.. ((سلة الأبيض)) إلى نهائي ((السوبرليغ)) الآسيوي

(MENAFN
- Al-Anbaa) هادي العنزي
للموسم الثالث على التوالي، تأهل فريق سلة الكويت إلى نهائي الدوري الآسيوي لكرة السلة لغرب آسيا عن منطقة الخليج بعد تغلبه على نظيره كاظمة 122-79 في المواجهة التي جمعتهما أمس الأول على صالة الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله، في ثاني مواجهات الفريقين بنصف نهائي «السوبرليغ» الآسيوي.
ويلتقي الكويت نظيره المنامة البحريني في أولى مواجهات نهائي غرب آسيا لمنطقة الخليج في 23 أبريل، بنظام «البلاي أوف»، وأفضلية الفائز من 3 مواجهات متاحة، على أن تقام المباراة الثانية في 29 الجاري، فيما تقام ثالث المواجهات 6 مايو المقبل إذا لم يحسم أحد الفريقين المواجهة بفوزين متتاليين. بدوره، سيلعب كاظمة مع المحرق البحريني الذي خسر من المنامة البحريني بمباراتين دون رد وبنتيجة 86-78 في الأولى، و98-88 في الثانية، لحجز ثالث البطاقات المؤهلة عن منطقة الخليج لمنافسات غرب ووسط آسيا التي تجمع 8 أندية، والتي لم يحدد الاتحاد الآسيوي موعد انطلاقها بعد أو البلد المضيف للبطولة، وسيلعب «البرتقالي» مع نظيره البحريني مواجهة واحدة فقط في 22 الجاري.
وقد جاءت ثاني مواجهات الكويت وكاظمة في نصف نهائي «السوبرليغ» الآسيوي بأفضلية «كويتاوية» منذ بدايتها، حيث بدا إصرار لاعبي الكويت على حسم الأمور منذ الربع الأول، بعدما تقدموا بفارق 12 نقطة (30-18)، بفضل الحالة الفنية العالية للدولي حمد عدنان، وفي الربع الثاني زاد لاعبو «العميد» من ضغطهم ونوعوا تصويباتهم من مختلف الزوايا و«الثلاثيات» ليخرجوا متقدمين 58-43 مع نهاية النصف الأول.
وفي الربع الثالث حرص المدرب الألماني بيتر شومرز على إشراك عدد من لاعبيه، وفق سياسة التدوير التي يتبعها دائما، فيما كانت خيارات مدرب كاظمة بويان لازيك محدودة لقلة المتوافر من اللاعبين المتميزين على دكة البدلاء، وبين حيوية ونشاط لاعبي الكويت وإجهاد لاعبي كاظمة زاد الفارق في الربع الثالث لمصلحة وصيف بطولة الموسم الماضي ليصل إلى 32 نقطة (90-58)، ولم يجد أحمد البلوشي، يوسف بورحمة، كلينت تشابمان، عبدالرحمن الجمعة، ترافيس ليزلي، وعبدالعزيز ريحان طريقة لإيقاف لاعبي الكويت الأخوين حمد ومحمد عدنان، ماركوس جورجيوس هانت، وكادي لالان، تركي حمود، عمران جوهر، انتوني كار، فهد الظفيري، عبدالرحمن السهو، ويوسف الحمدان، ليتأهل «الأبيض» إلى نهائي «السوبر ليغ» عن منطقة الخليج بجدارة.
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