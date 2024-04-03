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((يد)) العربي عبَر الفحيحيل بشقّ الأنفس

4/3/2024 2:34:21 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يعقوب العوضي
نجح القادسية في تحقيق الفوز على التضامن 33-24 في المواجهة التي دارت بينهما أمس الأول على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله بضاحية صباح السالم ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري العام لكرة اليد، ليرفع «الأصفر» رصيده إلى 9 نقاط، بينما بقى التضامن دون رصيد، الذي رغم الخسارة إلا انه قدم شوطا أول من الطراز الرفيع ونجح في مقارعة القادسية حتى نهايته، إلا أن الواقع فرض نفسه في الشوط الثاني، حيث أنهت الفوارق الفنية بين لاعبي الفريقين لصالح «الملكي» لعبا ونتيجة.
وفي مباراة أخرى، تجاوز العربي نظيره الفحيحيل بصعوبة 31-30 ليرفع «الأخضر» رصيده إلى 12 نقطة، بينما بقي «الأحمر» على رصيده السابق بـ 6 نقاط، في لقاء شهد تألق أسامة الجزيري وأحمد الفرحان من «الأخضر»، حيث كانا على الموعد في مواجهة متكافئة بين الطرفين، والتي حسمها العربي بصعوبة في اللحظات الأخيرة.
وتخلد الفرق للراحة اليوم، على أن تستأنف مباريات البطولة في جولتها التاسعة مساء غد الجمعة بإقامة مباراتين، تجمع الأولى اليرموك مع الصليبخات في الـ 8.30، فيما يتواجه في الثانية السالمية مع برقان في الـ 10 مساء.

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