((يد)) العربي عبَر الفحيحيل بشقّ الأنفس

(MENAFN
- Al-Anbaa) يعقوب العوضي
نجح القادسية في تحقيق الفوز على التضامن 33-24 في المواجهة التي دارت بينهما أمس الأول على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله بضاحية صباح السالم ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري العام لكرة اليد، ليرفع «الأصفر» رصيده إلى 9 نقاط، بينما بقى التضامن دون رصيد، الذي رغم الخسارة إلا انه قدم شوطا أول من الطراز الرفيع ونجح في مقارعة القادسية حتى نهايته، إلا أن الواقع فرض نفسه في الشوط الثاني، حيث أنهت الفوارق الفنية بين لاعبي الفريقين لصالح «الملكي» لعبا ونتيجة.
وفي مباراة أخرى، تجاوز العربي نظيره الفحيحيل بصعوبة 31-30 ليرفع «الأخضر» رصيده إلى 12 نقطة، بينما بقي «الأحمر» على رصيده السابق بـ 6 نقاط، في لقاء شهد تألق أسامة الجزيري وأحمد الفرحان من «الأخضر»، حيث كانا على الموعد في مواجهة متكافئة بين الطرفين، والتي حسمها العربي بصعوبة في اللحظات الأخيرة.
وتخلد الفرق للراحة اليوم، على أن تستأنف مباريات البطولة في جولتها التاسعة مساء غد الجمعة بإقامة مباراتين، تجمع الأولى اليرموك مع الصليبخات في الـ 8.30، فيما يتواجه في الثانية السالمية مع برقان في الـ 10 مساء.
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