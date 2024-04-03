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((الفتاة)) وصيف ((طاولة غرب آسيا))

4/3/2024 2:34:21 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) حقق نادي الفتاة المركز الثاني لفئة السيدات في بطولة أندية غرب آسيا لكرة الطاولة المقامة بجدة بعد خسارته النهائي أمام عالي البحريني 2-3، فيما ظفر البحرين البحريني بلقب فئة الرجال بعد فوزه على الاتحاد السعودي بنفس النتيجة.
وأقيمت أمس الأول مواجهات تحديد المراكز لفئتي الرجال والسيدات حيث حل التضامن سادسا والفحيحيل سابعا في فئة الرجال ونادي سلوى الصباح سابعا بفئة السيدات.

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