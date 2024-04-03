((الفتاة)) وصيف ((طاولة غرب آسيا))

(MENAFN
- Al-Anbaa) حقق نادي الفتاة المركز الثاني لفئة السيدات في بطولة أندية غرب آسيا لكرة الطاولة المقامة بجدة بعد خسارته النهائي أمام عالي البحريني 2-3، فيما ظفر البحرين البحريني بلقب فئة الرجال بعد فوزه على الاتحاد السعودي بنفس النتيجة.
وأقيمت أمس الأول مواجهات تحديد المراكز لفئتي الرجال والسيدات حيث حل التضامن سادسا والفحيحيل سابعا في فئة الرجال ونادي سلوى الصباح سابعا بفئة السيدات.
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