ليالي دهراب لـ((الأنباء)): ((صنع في الكويت)) عمل ضخم لم يشاهد الجمهور مثله من قبل

(MENAFN
- Al-Anbaa) ياسر العيلة
«حماسنا غير في صنع في الكويت» بهذه الجملة بدأت النجمة الشابة ليالي دهراب حديثها لـ «الأنباء» عن مسرحيتها الجديدة «صنع في الكويت» التي سيتم عرضها في عيد الفطر المقبل، قائلة: انا وزملائي في المسرحية سنقدم للجمهور عملا استثنائيا وغير عادي بمعنى الكلمة، ولن أكشف تفاصيل عنها حتى لا أحرق المفاجآت الكثيرة التي تحملها المسرحية، فكل ما على الجمهور أن يأتي فقط لمشاهدة عمل استعراضي غنائي لم يشاهدوا مثله من قبل، ولهم ضمان مني 100%، وإذا ما عجبتهم المسرحية اكون ما بعرف شيء.
وأضافت: باختصار «صنع في الكويت» هي الأضخم على مستوى المسرح هذا العام لأنها تضم كما كبيرا من النجوم لن يتكرروا ولا حتى في المسلسلات الدرامية، فالعمل يشارك فيه معي نخبة من أهم فناني الكويت والخليج مثل شجون وعلي كاكولي وعبدالله بوشهري وإيمان الحسيني وعبدالله عبدالرضا وروان العلي وآلاء الهندي وحسن عبدال والغالية ومحمد المنصوري، بالإضافة الى دافي والفنان السعودي جمال الصالح وآخرين، وكلنا جميعا حرصنا على ان نقدم للجمهور إبداعا مختلفا من خلال أدائنا واستعراضنا.
وعن رأيها في المنافسة الشديدة التي يشهدها الموسم المسرحي خلال العيد المقبل، ردت: «أنا ما اشوف احد»، أنافس روحي فقط، و«صنع في الكويت» تنافس نفسها، وغير هذا ما عندي كلام آخر.
وحول ردود أفعال الجمهور حول شخصية «انوار» التي تقدمها حاليا من خلال مسلسل «ياسين عبدالملك»، أوضحت: جدا جميلة والقصة قوية، والجمهور أحب العمل، وأحب دوري فيه، خاصة انني اقدم «كاراكتر» جديدا لم أقدمه من قبل، والتشويق في أحداث العمل مستمر لآخر حلقة.
الجدير بالذكر أن مسرحية «صنع في الكويت»، من تأليف جاسم الجلاهمة وإخراج شملان النصار وانتاج شركة «كتويل» وشركة «ايبيز برودكشنز»، اشراف عام عبدالله عبدالرضا، وتم تصوير الإعلان الرسمي الرائع للمسرحية بقيادة المبدع أحمد عبدالواحد ومعه مخرج منفذ محمد السعد، مساعد مخرج أحمد السعدون، كلمات وألحان عبدالسلام محمد، توزيع طلال العيدان، مكس وماستر صهيب العوضي، وديكور د.فهد المذن.
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