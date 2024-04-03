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ليالي دهراب لـ((الأنباء)): ((صنع في الكويت)) عمل ضخم لم يشاهد الجمهور مثله من قبل

4/3/2024 2:34:16 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ياسر العيلة
«حماسنا غير في صنع في الكويت» بهذه الجملة بدأت النجمة الشابة ليالي دهراب حديثها لـ «الأنباء» عن مسرحيتها الجديدة «صنع في الكويت» التي سيتم عرضها في عيد الفطر المقبل، قائلة: انا وزملائي في المسرحية سنقدم للجمهور عملا استثنائيا وغير عادي بمعنى الكلمة، ولن أكشف تفاصيل عنها حتى لا أحرق المفاجآت الكثيرة التي تحملها المسرحية، فكل ما على الجمهور أن يأتي فقط لمشاهدة عمل استعراضي غنائي لم يشاهدوا مثله من قبل، ولهم ضمان مني 100%، وإذا ما عجبتهم المسرحية اكون ما بعرف شيء.
وأضافت: باختصار «صنع في الكويت» هي الأضخم على مستوى المسرح هذا العام لأنها تضم كما كبيرا من النجوم لن يتكرروا ولا حتى في المسلسلات الدرامية، فالعمل يشارك فيه معي نخبة من أهم فناني الكويت والخليج مثل شجون وعلي كاكولي وعبدالله بوشهري وإيمان الحسيني وعبدالله عبدالرضا وروان العلي وآلاء الهندي وحسن عبدال والغالية ومحمد المنصوري، بالإضافة الى دافي والفنان السعودي جمال الصالح وآخرين، وكلنا جميعا حرصنا على ان نقدم للجمهور إبداعا مختلفا من خلال أدائنا واستعراضنا.
وعن رأيها في المنافسة الشديدة التي يشهدها الموسم المسرحي خلال العيد المقبل، ردت: «أنا ما اشوف احد»، أنافس روحي فقط، و«صنع في الكويت» تنافس نفسها، وغير هذا ما عندي كلام آخر.
وحول ردود أفعال الجمهور حول شخصية «انوار» التي تقدمها حاليا من خلال مسلسل «ياسين عبدالملك»، أوضحت: جدا جميلة والقصة قوية، والجمهور أحب العمل، وأحب دوري فيه، خاصة انني اقدم «كاراكتر» جديدا لم أقدمه من قبل، والتشويق في أحداث العمل مستمر لآخر حلقة.
الجدير بالذكر أن مسرحية «صنع في الكويت»، من تأليف جاسم الجلاهمة وإخراج شملان النصار وانتاج شركة «كتويل» وشركة «ايبيز برودكشنز»، اشراف عام عبدالله عبدالرضا، وتم تصوير الإعلان الرسمي الرائع للمسرحية بقيادة المبدع أحمد عبدالواحد ومعه مخرج منفذ محمد السعد، مساعد مخرج أحمد السعدون، كلمات وألحان عبدالسلام محمد، توزيع طلال العيدان، مكس وماستر صهيب العوضي، وديكور د.فهد المذن.

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