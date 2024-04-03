فايز السعيد.. ((ميني ألبوم))

(MENAFN
- Al-Anbaa) كشف الفنان فايز السعيد، عن «ميني ألبوم» غنائي بصوته، من المنتظر صدوره بعد نهاية شهر رمضان. وقال: انتهيت فعليا من تسجيل 4 أغنيات جديدة سيتم إطلاقها في «ميني ألبوم»، وقمت بتصوير كل تلك الأغنيات مع المخرج سليم الترك.
من جانب آخر، طمأن السعيد جمهوره على صحته بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها الفترة الماضية، والتي نقل على إثرها إلى أحد مستشفيات دولة الإمارات العربية. وأوضح حسب موقع «فوشيا»: الحمد لله، كانت أزمة وعدّت على خير، ويا رب تكون أزمة خير علي، وأحب أن أشكر كل من اتصل بي، وزارني خلال تلك الفترة، وأدعو لهم ألا يرون شرا مطلقا.
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