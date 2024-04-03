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فايز السعيد.. ((ميني ألبوم))

4/3/2024 2:34:15 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) كشف الفنان فايز السعيد، عن «ميني ألبوم» غنائي بصوته، من المنتظر صدوره بعد نهاية شهر رمضان. وقال: انتهيت فعليا من تسجيل 4 أغنيات جديدة سيتم إطلاقها في «ميني ألبوم»، وقمت بتصوير كل تلك الأغنيات مع المخرج سليم الترك.
من جانب آخر، طمأن السعيد جمهوره على صحته بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها الفترة الماضية، والتي نقل على إثرها إلى أحد مستشفيات دولة الإمارات العربية. وأوضح حسب موقع «فوشيا»: الحمد لله، كانت أزمة وعدّت على خير، ويا رب تكون أزمة خير علي، وأحب أن أشكر كل من اتصل بي، وزارني خلال تلك الفترة، وأدعو لهم ألا يرون شرا مطلقا.

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