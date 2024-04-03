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جمعية الفنانين الكويتيين تشارك في حملة ((فزعتكم فرحة لهم 2))

4/3/2024 2:34:15 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بناء على توجيهات رئيس مجلس إدارة جمعية الفنانين الكويتيين عبدالعزيز المفرج «شادي الخليج»، تشارك الجمعية في الحملة الوطنية الإنسانية «فزعتكم فرحة لهم2» التي تنظمها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لسداد ديون الغارمين، وذلك انطلاقا من دور الجمعية الوطني والمجتمعي والخيري التي جبل عليه أهل الكويت.

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