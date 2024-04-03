جمعية الفنانين الكويتيين تشارك في حملة ((فزعتكم فرحة لهم 2))
التاريخ
4/3/2024 2:34:15 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) بناء على توجيهات رئيس مجلس إدارة جمعية الفنانين الكويتيين عبدالعزيز المفرج «شادي الخليج»، تشارك الجمعية في الحملة الوطنية الإنسانية «فزعتكم فرحة لهم2» التي تنظمها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لسداد ديون الغارمين، وذلك انطلاقا من دور الجمعية الوطني والمجتمعي والخيري التي جبل عليه أهل الكويت.
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