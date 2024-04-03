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((الفرج بعد الشدة)).. الشهامة والإنسانية

4/3/2024 2:34:15 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) مفرح الشمري
يعتبر مسلسل «الفرج بعد الشدة» من الأعمال الدرامية المهمة التي تعرض حاليا على شاشة تلفزيون الكويت في شهر رمضان. وعلى الرغم من عرضه في وقت «ميت»، إلا أنه عمل تستنشق من خلال أحداثه طيبة أهل الكويت في تعاملاتهم الإنسانية والتجارية والاجتماعية مع بعضهم البعض أو مع من حولهم.
المسلسل، الذي كتبه وأنتجه د.مشاري حمود العميري وأخرجه محمد عبدالعزيز الطوالة، تنطلق أحداثه من العام 1868 حتى العام 1871، وهي حقبة زمنية مرت على الكويت وجيرانهم ساد فيها الجوع والكساد ووقفت الكويت وأهلها وقفة إنسانية وأخوية مع من لجأ إليها في تلك السنوات التي سميت بـ «سنة الهيلق».
الجميل في «الفرج بعد الشدة» انه تناول من خلال أحداثه بأدلة مباشرة وواقعية تمثلت بأسماء شخصيات كويتية رفيعة تم ذكرها في سياق الحوار، لأنها عايشت تلك الفترة التي تدور أحداث المسلسل فيها، بالإضافة إلى إعطاء المشاهد معلومات تاريخية عما فعله تجار الكويت مع من لجأ إلى «ديرتهم» بسبب الجوع الذي أصابهم في بلدانهم.
مشاهد معبرة وإنسانية تدل على ان الكويت وأهلها من تجار وأناس بسطاء يبحثون عن فعل الخير دائما ويحتضنون الجميع بحب وإخلاص، لذلك كان تعاملهم مع من لجأ اليهم من الزبير ونجد وأهل البادية في سنة «الهيلق» تعاملا إنسانيا لأبعد الحدود، فالكل كان يسعى لعمل الخير، وهذا مما يؤكد ان الكويت كانت ومازالت مركزا إنسانيا يقوم بخدمة الجميع، لذلك نحن نحتاج لمثل هذه الأعمال التي تزخر بالعديد من القيم المجتمعية في فترة زمنية لم تعشها الأجيال الحالية، خصوصا أن المشاهد حاليا يبحث عن الأعمال التي تقدم له قيمة وتضيف إلى معلوماته ليتعرف من خلالها على وطنه ورجالات وطنه وشهامتهم وإنسانيتهم في وقت «الشدائد»، فمثل هذه الأعمال يفترض أن تبث في أوقات جيدة حتى يستفيد منها أبناء الجيل الحالي بالشكل الصحيح.
الممتع في هذا العمل أنه جمع معظم فناني دول مجلس التعاون الخليجي، لذلك كان الأداء التمثيلي متنوعا بما يتماشى مع طبيعة النص والتصوير، لأن مثل هذه الأعمال تعتمد على ترسيخ المشهد في ذهن المتلقي، لكونها أعمالا تحمل حقائق تاريخية، وهي أعمال درامية توثيقية، لذلك نجد المشاهد طويلة وسير أحداث المسلسل بطيئا.
ومن الفنانين المشاركين في هذا العمل غازي حسين (بومجبل)، عبدالإمام عبدالله (التاجر عيسى المخيزيم)، صلاح الملا (سلطان)، عبدالله ملك (الشيخ راشد)، مرام البلوشي (طيبة)، محمد العجيمي (كبير السوق)، عبير الجندي (بزة)، شهاب حاجية (التاجر يوسف البدر)، عبدالله الطليحي (عبيد العتال)، نواف الفجي (داود)، إسماعيل الراشد (التاجر يوسف الصبيح)، وليد الضاعن (بوخالد)، على الصالح (دحيم)، طارق النفيسي (بومحمد)، أحمد الحليل (بلال الافرنجي)، صالح البلام (سليمان)، يوسف الدامغ (ابودحيم)، بلال الشامي (جوهر)، اصايل محمد (منيرة»، ياسه (سعيدة)، عبدالعزيز مندني (مجبل)، نوف العبدالله (ام دحيم) ونجاح الخطيب (الشاعر عبدالغفار الأخرس) وآخرون، وهنا لابد الإشادة بـ «الكركتر» الذي جسده الفنان عبدالله الطليحي لأنه كان واقعيا وبعيدا عن التصنّع تماشيا مع أحداث العمل.
الجهد المبذول من كاتب المسلسل د.مشاري حمود العميري وحرصه على التدقيق على المفردة الكويتية وكيفية نطقها في تلك السنوات يستحق عليه الشكر والثناء، والشكر موصول أيضا إلى مدقق اللهجة النجدية عبدالرحمن الصالحي، وإلى مخرج العمل محمد عبدالعزيزالطوالة لرؤيته الإخراجية في تقديم صورة تقريبية لما حدث في سنة «الهيلق» على حسب الإمكانيات المتوافرة لديه.

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