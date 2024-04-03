((الفرج بعد الشدة)).. الشهامة والإنسانية

(MENAFN
- Al-Anbaa) مفرح الشمري
يعتبر مسلسل «الفرج بعد الشدة» من الأعمال الدرامية المهمة التي تعرض حاليا على شاشة تلفزيون الكويت في شهر رمضان. وعلى الرغم من عرضه في وقت «ميت»، إلا أنه عمل تستنشق من خلال أحداثه طيبة أهل الكويت في تعاملاتهم الإنسانية والتجارية والاجتماعية مع بعضهم البعض أو مع من حولهم.
المسلسل، الذي كتبه وأنتجه د.مشاري حمود العميري وأخرجه محمد عبدالعزيز الطوالة، تنطلق أحداثه من العام 1868 حتى العام 1871، وهي حقبة زمنية مرت على الكويت وجيرانهم ساد فيها الجوع والكساد ووقفت الكويت وأهلها وقفة إنسانية وأخوية مع من لجأ إليها في تلك السنوات التي سميت بـ «سنة الهيلق».
الجميل في «الفرج بعد الشدة» انه تناول من خلال أحداثه بأدلة مباشرة وواقعية تمثلت بأسماء شخصيات كويتية رفيعة تم ذكرها في سياق الحوار، لأنها عايشت تلك الفترة التي تدور أحداث المسلسل فيها، بالإضافة إلى إعطاء المشاهد معلومات تاريخية عما فعله تجار الكويت مع من لجأ إلى «ديرتهم» بسبب الجوع الذي أصابهم في بلدانهم.
مشاهد معبرة وإنسانية تدل على ان الكويت وأهلها من تجار وأناس بسطاء يبحثون عن فعل الخير دائما ويحتضنون الجميع بحب وإخلاص، لذلك كان تعاملهم مع من لجأ اليهم من الزبير ونجد وأهل البادية في سنة «الهيلق» تعاملا إنسانيا لأبعد الحدود، فالكل كان يسعى لعمل الخير، وهذا مما يؤكد ان الكويت كانت ومازالت مركزا إنسانيا يقوم بخدمة الجميع، لذلك نحن نحتاج لمثل هذه الأعمال التي تزخر بالعديد من القيم المجتمعية في فترة زمنية لم تعشها الأجيال الحالية، خصوصا أن المشاهد حاليا يبحث عن الأعمال التي تقدم له قيمة وتضيف إلى معلوماته ليتعرف من خلالها على وطنه ورجالات وطنه وشهامتهم وإنسانيتهم في وقت «الشدائد»، فمثل هذه الأعمال يفترض أن تبث في أوقات جيدة حتى يستفيد منها أبناء الجيل الحالي بالشكل الصحيح.
الممتع في هذا العمل أنه جمع معظم فناني دول مجلس التعاون الخليجي، لذلك كان الأداء التمثيلي متنوعا بما يتماشى مع طبيعة النص والتصوير، لأن مثل هذه الأعمال تعتمد على ترسيخ المشهد في ذهن المتلقي، لكونها أعمالا تحمل حقائق تاريخية، وهي أعمال درامية توثيقية، لذلك نجد المشاهد طويلة وسير أحداث المسلسل بطيئا.
ومن الفنانين المشاركين في هذا العمل غازي حسين (بومجبل)، عبدالإمام عبدالله (التاجر عيسى المخيزيم)، صلاح الملا (سلطان)، عبدالله ملك (الشيخ راشد)، مرام البلوشي (طيبة)، محمد العجيمي (كبير السوق)، عبير الجندي (بزة)، شهاب حاجية (التاجر يوسف البدر)، عبدالله الطليحي (عبيد العتال)، نواف الفجي (داود)، إسماعيل الراشد (التاجر يوسف الصبيح)، وليد الضاعن (بوخالد)، على الصالح (دحيم)، طارق النفيسي (بومحمد)، أحمد الحليل (بلال الافرنجي)، صالح البلام (سليمان)، يوسف الدامغ (ابودحيم)، بلال الشامي (جوهر)، اصايل محمد (منيرة»، ياسه (سعيدة)، عبدالعزيز مندني (مجبل)، نوف العبدالله (ام دحيم) ونجاح الخطيب (الشاعر عبدالغفار الأخرس) وآخرون، وهنا لابد الإشادة بـ «الكركتر» الذي جسده الفنان عبدالله الطليحي لأنه كان واقعيا وبعيدا عن التصنّع تماشيا مع أحداث العمل.
الجهد المبذول من كاتب المسلسل د.مشاري حمود العميري وحرصه على التدقيق على المفردة الكويتية وكيفية نطقها في تلك السنوات يستحق عليه الشكر والثناء، والشكر موصول أيضا إلى مدقق اللهجة النجدية عبدالرحمن الصالحي، وإلى مخرج العمل محمد عبدالعزيزالطوالة لرؤيته الإخراجية في تقديم صورة تقريبية لما حدث في سنة «الهيلق» على حسب الإمكانيات المتوافرة لديه.
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