الانتخابات لها أهمية كبيرة في ديموقراطية الدول، وتعكس إرادة الشعوب ورغباتها، كما تسمح الانتخابات للمواطنين بالمشاركة في اختيار من يمثلهم ويتخذ القرارات بالنيابة عنهم في صنع السياسات.

وتعزز مبدأ الشفافية والمساءلة والاستقرار السياسي والاجتماعي في المجتمعات.

وتعتبر الانتخابات النيابية الكويتية فخرا وعزة للوطن، فيها يختار الناخبون بكل شفافية ونزاهة نوابهم في البرلمان وهي تعبير للسيادة والوطنية وعنوانا للمبادئ الديموقراطية، حيث تنص المادة 21 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على ان «إرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة ويعبر عن هذه الإرادة بانتخابات نزيهة وشفافة تجرى على أساس الاقتراع السري».

يتسارع المواطنون اليوم الخميس للإدلاء بأصواتهم لاختيار ممثليهم في مجلس الأمة بناء عن اقتناع ورغبة، وفي ورقة الانتخاب تقرر فيها مصير بلدك وتعطي صوتك لمن يستحقه وهو القوي الأمين النظيف المدافع الشرس عن الحقوق المكتسبة، حيث سيكون الفائز صوتك الناطق والمشرع السياسي الناجح للوطن والمواطنين، علما بأن الصوت العالي قد يضر كما يضر الصوت الخافت المهادن، فالمواطنون يبحثون عمن يوصل متطلباتهم بصوت العقل والحكمة الذي يراعي المصالح ويحارب المفاسد.

«الأصوات الناطقة» هم النواب الذين حازوا ثقة الناخبين باختيارهم ورغبتهم والذين سيترجمون هذه الثقة بالدفاع عن حقوقهم والوقوف ضد الفساد وحماية الأموال العامة ومراقبة أداء الحكومة ومحاسبتها ان تطلب الأمر، بالإضافة إلى تشريع القوانين والمحافظة على المكتسبات الدستورية.

يقول محمود سامي البارودي:

ألا إن أخلاق الرجال وإن نمت

فأربعة منها تفوق على الكل

وقار بلا كبر وصفح بلا أذى

وجود بلا منّ وحلم بلا ذل

نصيحة للناخبين.. لنحتفل بالديموقراطية، ولنشارك للمحافظة عليها بكل فخر واعتزاز، وعليكم ان تختاروا الكويت وأن تضعوها نصب أعينكم فهي الباقية والكل زائل، هي الأمل والأمان والاستقرار.

وعلينا ان نختار الأفضل لهذا الوطن الغالي، وكل ناخب مسؤول أمام الله عن اختياره فاختاروا الأصلح لمستقبل زاهر لأبنائنا وأحفادنا.

وفق الله الجميع لمصلحة الكويت وأهلها.





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