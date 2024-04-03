أمة 2024 وثقافة الناخبين!

اليوم الموعد المحدد للاقتراع لانتخابات مجلس الأمة 2024، حيث سنرى نتائج التصويت واختيارات الناخبين والناخبات في الداوئر الخمس.ربما تكون الحالة السياسية والمتمثلة في إجراء ما يقارب 4 انتخابات برلمانية خلال السنوات الأربع الأخيرة قد رفعت من مستوى ثقافة الناخبين والناخبات الديموقراطية!أن العملية الانتخابية ليست وعودا شخصية يفي بها النواب لقواعدهم وناخبيهم، وهذا سبب محدود في العقلية السياسية، ويجب ان يحل محل ذلك اختيار الأصلح حسب كثير من الاعتبارات ووفق ما تتطلبه المرحلة القادمة والمصلحة للوطن أولا ولعامة الشعب ثانيا.ان حالة التصعيد في الخطاب الانتخابي خطيرة جدا، فبناء برنامج على أساس الهجوم والكلام غير الدقيق والمبرر هو استقطاب عاطفي انتخابي هدفه الحصول على التصفيق والهتافات الجماهيرية.ان اتخاذ قطب سياسي او رئيس الحكومة او احد الوزراء محور البرنامج الانتخابي لا يبني الوطن، بل من المستغرب التركيز على هذه اللغة التي اثبتت سابقا تأزيم المشهد السياسي لسنوات، بينما الواجب هـــو كيف تكون معارضا عقلانيا وتعمل أيضا مع حكومة تختلف وتتفق معها في نفس البرلمان.بالنهاية: هل ستكون مخرجات الانتخابات تعكس اختيارات الشعب، ام انها ستكون مشروع أزمة لمجلس الأمة 2024، ولا نريد أن نفقد الكثير من الوقت الذي لم يعد يحتمل التفريط فيه، وعلينا الالتفات إلى مشاريع وقوانين عاجلة.بالختام: تعزيز الوحدة الوطنية واجب وطني مطلوب من كل المرشحين، وزيادة حدة الخطاب السياسي في خلق صراعات داخلية أمر مرفوض، ويبقى الاختيار بيدكم لمستقبل أفضل للكويت.ودمتم بخير.

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