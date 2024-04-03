دعوة لحسن الاختيار

كان للنخوة في الثقافة العربية منذ قدم الزمن ولازالت القيمة والمكانة المعتبرة كتراث وتقليد أصيل، اتسمت بها العرب أكثر من غيرها من الشعوب، وأصبحت بجانب اللغة من اكثر العناصر المشكلة للهوية العربية والمعبرة عنها دائما.

وكان يقال لكل لاجئ، أو «موتور» لأي سبب كان عندما يلجأ لأي قبيلة عربية يطلب حمايتها بأنه: اذا انتخى بهم بات تحت حمايتهم قطعا آمنا مطمئنا وباللهجة الدارجة كان يقال: «ال انتخا بات»، وهذه كما اسلفت عادة وقيمة أصيلة متى ما كانت في سياقاتها الصحيحة ومتى ما كانت تنتصر لمظلوم او متى ما كنت تضع الحق في نصابه او تعيده لأصحابه، ومتى ما كانت ايضا في مسارات التكافل الاجتماعي والمجتمعي ومعاييرهما الثابتة والمحددة.

ولكنني اعتقد انها حتما ستفقد رونقها وشروطها التصنيفية متى ما ابتعدت عن خطها المستقيم أو متى ما دخلت على خطوط اخرى قد تتوازى معها شكلا ظاهريا ولكنها فعلا ومضمونا وموضوعيا هي متضادة معها او على اقل تقدير متقاطعة معها لأن العقل والمنطق الإنساني السليم وكذلك النقل التأريخي الحديث والقديم يفيد بوجوب وضع الأمر المناسب في الموضع المناسب، وإلا فقد الهدف لوضعه أو القيمة المرجوة منه.

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وبشكل واضح ومبسط ومباشر اريد ان اقول إن القيمة الاجتماعية الخاصة ستفقد فاعليتها ومفعولها متى ما فقدت خصوصيتها، ولا يمكن تعميمها أو تمريرها على العمل العام والسياسي تحديدا وبشكل أخص وأدق، لأن العمل السياسي او المشاركة السياسية تحتاج مقومات عامة ومعطيات شاملة، تختلف اختلافا كليا عن التكافل الاجتماعي بشكل عام، وعن النزعات والانكفاءات الإثنية الخاصة بهذا العرق او تلك الطائفة، ثم إن تعميم كل شيء دائما على كل شيء ليس مضمونا او مأمون العواقب ولا يجلب سوى الحماقة والفشل.

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ادعو نفسي واخواني ناخبي وناخبات جميع الدوائر الخمس إلى مراعاة الله اولا في الاختيار والتصويت، ووضع مصلحة الكويت نصب اعيننا والتصويت على أسس ومعايير سياسية عامة وموضوعية وليس بناء على علاقات اجتماعية ومصلحة شخصية.





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