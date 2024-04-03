اختاروا الأصلح للكويت

(MENAFN
- Al-Anbaa)
يتوجه أبناء الشعب الكويتي اليوم إلى مراكز الاقتراع لاختيار ممثليهم لعضوية مجلس الأمة 2024 وسط تجهيزات تنظيمية أعدتها عدد من الجهات الحكومية لإنجاح هذا العرس الديموقراطي الكبير.
الناخب الكويتي هو المسؤول الأول والأخير عن اختياره لنوابه القادمين الذين سيرسمون مستقبل الكويت داخل قبة البرلمان بتشريعاتهم.
والمطلوب من أبناء الشعب حسن الاختيار، والابتعاد عن كل تصويت عنصري أو قبلي أو طبقي أو فئوي، والذي سيكون ضرره على البلاد والعباد أكثر من منفعته.
وفي المرحلة المقبلة يجب عدم المجاملة على حساب الوطن والمواطن، لذلك بات من الضروري طيّ صفحة الماضي، ونبذ التعصب من خلال تصحيح المسار السياسي في الاختيار السليم لممثلي الأمة، والبحث عن القوي الأمين من أبناء الكويت، واختيارهم بقناعه بعيدا عن العاطفة والتعصب والعنصرية التي دائما تكون معول هدم للأوطان.
ونتمنى أن يخرج لنا مجلس يكون شغله الشاغل حل القضايا الشعبية والتي يعاني منها الشعب، والتي كانت دائما في أولويات الحملات الانتخابية، ويأتي على رأسها قضايا الإسكان والتعليم والصحة وملف التركيبة الإسكانية وملف الفساد وتحسين الوضع المعيشي وتحقيق الرفاهية للمواطن الكويتي والتي لن تتحقق إلا في الاختيار الصحيح.
ونقول للناخبين: ابحثوا عن المصلح صاحب الطرح العقلاني والرؤية الواضحة الذي يضع مصلحة الكويت وشعبها فوق كل اعتبار، ولا تتبعوا أصحاب الشعارات البراقة والخطب الإنشائية.
كما نتمنى من الناخبين الحضور من أجل الكويت والمشاركة في هذه الأجواء الديموقراطية، وعدم الالتفات إلى كل من يحاول أن ينشر اليأس والإحباط في نفوس البعض.
مستقبل الكويت وشعبها ينتظر فزعتكم عبر صناديق الاقتراع، فأحسنوا الاختيار من أجل الكويت.
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