اختاروا الأصلح للكويت

يتوجه أبناء الشعب الكويتي اليوم إلى مراكز الاقتراع لاختيار ممثليهم لعضوية مجلس الأمة 2024 وسط تجهيزات تنظيمية أعدتها عدد من الجهات الحكومية لإنجاح هذا العرس الديموقراطي الكبير.

الناخب الكويتي هو المسؤول الأول والأخير عن اختياره لنوابه القادمين الذين سيرسمون مستقبل الكويت داخل قبة البرلمان بتشريعاتهم.

والمطلوب من أبناء الشعب حسن الاختيار، والابتعاد عن كل تصويت عنصري أو قبلي أو طبقي أو فئوي، والذي سيكون ضرره على البلاد والعباد أكثر من منفعته.

وفي المرحلة المقبلة يجب عدم المجاملة على حساب الوطن والمواطن، لذلك بات من الضروري طيّ صفحة الماضي، ونبذ التعصب من خلال تصحيح المسار السياسي في الاختيار السليم لممثلي الأمة، والبحث عن القوي الأمين من أبناء الكويت، واختيارهم بقناعه بعيدا عن العاطفة والتعصب والعنصرية التي دائما تكون معول هدم للأوطان.

ونتمنى أن يخرج لنا مجلس يكون شغله الشاغل حل القضايا الشعبية والتي يعاني منها الشعب، والتي كانت دائما في أولويات الحملات الانتخابية، ويأتي على رأسها قضايا الإسكان والتعليم والصحة وملف التركيبة الإسكانية وملف الفساد وتحسين الوضع المعيشي وتحقيق الرفاهية للمواطن الكويتي والتي لن تتحقق إلا في الاختيار الصحيح.

ونقول للناخبين: ابحثوا عن المصلح صاحب الطرح العقلاني والرؤية الواضحة الذي يضع مصلحة الكويت وشعبها فوق كل اعتبار، ولا تتبعوا أصحاب الشعارات البراقة والخطب الإنشائية.

كما نتمنى من الناخبين الحضور من أجل الكويت والمشاركة في هذه الأجواء الديموقراطية، وعدم الالتفات إلى كل من يحاول أن ينشر اليأس والإحباط في نفوس البعض.

مستقبل الكويت وشعبها ينتظر فزعتكم عبر صناديق الاقتراع، فأحسنوا الاختيار من أجل الكويت.





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