عُزمُونا عالديوان!

MENAFN - Al-Anbaa) من الشائع أن يقوم الناس من مختلف شرائح المجتمع بزيارة بعضهم البعض خلال شهر رمضان المبارك، خاصة خلال الساعات العائلية الرسمية المعروفة تقليديا باسم «ساعات الديوان»، وعلى الرغم من أنها تفاعل بين الزيارات الرسمية والعادات الاجتماعية، إلا أن الديوان ونظيرته «الديوانية» الأكثر تكرارا، والتي كان يهيمن الرجال عليها تقليديا.لقد لفتت أهمية التواصل من خلال هذه الجلسات انتباه العديد من أصحاب المصلحة تدريجيا على مر السنين، لاسيما الديبلوماسيون والمرشحون للمناصب البرلمانية.

إذ ظهرت صور هؤلاء الزوار الفخريون على حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الرسمية، خاصة في شهر رمضان، مما أدى إلى مزيد من التوثيق والإشارة إلى أهمية حضورهم، لكنه أدى أيضا إلى تغيير مشهد هذه العادات الاجتماعية.

إن الذي كان في السابق «جلسة» يهيمن عليها الرجال بشكل صارم، قد أصبح مفتوحا بشكل متزايد أمام الزائرات خلال السنوات القليلة الماضية، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى حقيقة أن النساء كن يتسللن ويشققن طريقهن في مختلف المجالات.

أولا، لوحظت زيادة في عدد الديبلوماسيات من الكيانات الدولية، بما في ذلك القوى الأجنبية مثل الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا وكندا والأمم المتحدة على سبيل المثال لا الحصر.

بالإضافة إلى ذلك، كانت النساء أيضا أكثر نشاطا في المشهد الديبلوماسي، حيث ناضلن من أجل الحصول على مكان في البرلمان الوطني. وبالتالي، فلا عجب أن تنتشر صور الديوان المختلط، مع تغير الزمن وإجبارنا على اعتناق التنوع.

من المؤكد أن هذه خطوة مرحب بها إلى الأمام نحو إجراءات مستدامة مثل التنوع بين الجنسين والمساواة، حيث إن التواصل من خلال هذه الأحداث غالبا ما يكون بمثابة بوابة مهمة للتعاون والتأثير على صناع القرار وأسرهم.

مع ذلك، فهو بمنزلة تذكير أنه لا يزال أمامنا طريق طويل لنقطعه، وبينما تتسلل النساء ببطء إلى هذا الملعب، وهو أمر تم تجنبه في السابق، فإنهن يقمن بذلك برشاقة واحترام.

بالتالي، يبدو من المعقول أن نساء العائلات اللاتي يفتحن ديوانهن الرسمي أمام الزوار يمكن الاستفادة من الدعوة، على الأقل خلال فترة زمنية محددة، إلى هذه التجمعات خاصة عندما يكون من المتوقع وجود زائرات من النساء، وهذا سيضمن أن تكون نساء هذه العائلات أيضا جزءا من الشكليات، معترفا بإنجازاتهن وتأثيرهن الاجتماعي، وأن يحصلن على فرصة للاختلاط والالتقاء بالزائرات.

كما أن ذلك من شأنه أن يقدم الفائدة للزائرات اللاتي قد يشعرن بالحرج عند دخول تجمع خاص بالرجال، وسيساعدهن على إيصال وجهة نظرهن إلى نظيراتهن الأخريات، حيث تخدم الإناث الكويتيات أكثر من نصف المجتمع.

إنها أيضا طريقة رائعة لأجيال من النساء لمناقشة الأفكار والتواصل مع كبار السن، كما يفعل الرجال غالبا في هذه الأماكن.





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