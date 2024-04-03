كلمة سمو الأمير في العشر الأواخر

اعتاد الكويتيون الاستماع إلى نصائح ولاة الأمر في العشر الأواخر من رمضان من كل عام، فهذه النصائح ثمينة جدا وتحافظ على أمن واستقرار البلاد لما فيها من عظة وحفظ لحقوق المواطنين والاستفادة من جميع التجارب السابقة.وقد وجّه صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، كلمته إلى المواطنين بمناسبة حلول العشر الأواخر من رمضان هذا العام، ودعا الجميع إلى فتح صفحة جديدة بالتوكل على الله والتحلي بالفضائل والطاعات وفعل الخيرات وتجنب الآثام وحفظ اللسان والبعد عن التعصب والفتن والتفرقة، وأن يحرص الجميع على حب الكويت والولاء لها وتوحيد الصف والكلمة.ودعا سموه المواطنين للمشاركة في الانتخابات وحسن اختيار ممثلي الشعب ممن يكون هدفهم المصلحة العامة دون المصلحة الشخصية ودون افتعال الأزمات ليكون مجلس الأمة متميزا بأعضاء ذوي فكر مستنير يسعون لبناء مستقبل باهر للوطن.وحذّر سمو الأمير من خيانة أمانة التصويت والابتعاد عن أي مصلحة شخصية، أو أي أمر قد يؤدي إلى الفتنة، فكل مواطن يجب أن يكون خفيرا لوطنه ويحافظ على الثوابت الدستورية لبناء جيل سليم يسهم في بناء الوطن وتطوره ورقيه.وذكر سموه أن من يفرط بحقه الدستوري ويقاطع الانتخابات فإنه لا يحق له بعد ذلك أن يلوم أحدا على مخرجات الانتخابات فالصوت أمانة ويجب استخدامه بالصورة اللائقة بحقوق الوطن واستقراره وأمنه وأمانه وازدهاره.وذكر صاحب السمو أن الهوية الوطنية يجب المحافظة عليها من العبث والفساد، كما أشاد بجميع الإجراءات والجهود التي تهدف للحفاظ عليها وتدعمها لحفظ أمن واستقرار البلاد من كل ما يمكن أن يعكر صفوها.إن كلمة صاحب السمو للشعب الكويتي بمنزلة نصائح من أب لأبنائه لضمان حقوقهم وتمتعهم بعيشة رغدة هانئة تكفل لهم الأمن والأمان والحفاظ على النعم الكثيرة التي أنعم الله بها عليهم.وفي ختام كلمة أميرنا الوالد دعا سموه الله سبحانه وتعالى أن يعيد شهر رمضان على الجميع وعلى الأمة الإسلامية والعربية باليمن والبركات، وأن يرحم الله شهداءنا الأبرار، وأن يلطف بأشقائنا في غزة وينصرهم على أعدائهم ويرحم شهداءهم الأبرار. كما دعا سموه أن يشفي الله مرضانا ومرضى المسلمين، وأن يرحم حكامنا الراحلين السابقين ويتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، و(إنا لله وإنا إليه راجعون).

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