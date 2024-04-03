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مجلس 2024 والاختيار الصائب

4/3/2024 2:34:09 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) إن الاختيار الصحيح لنواب مجلس الأمة 2024 تترتب عليه صحة سير الأمور في الدولة للمرحلة المقبلة، بمعنى أن صحة الاختيار تمثل تجسيدا للأمل بمستقبل أفضل، وعلينا جميعا المشاركة بهذا العرس الديموقراطي واختيار الأكفاء، كما وجه صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد في خطابه بمناسبة العشر الأواخر من الشهر المبارك.
وبالتالي، فإن الناخب يتوجب عليه توخي الدقة في الاختيار، وأن يحسم قراره بعد أن يطلع ويكوّن فكرة كاملة عن المرشحين المتقدمين لهذه المهمة. ومن ناحية أخرى، نقول إن الناخب أو المواطن ينتظر من نوابه أفضل ما يمكن لما فيه خير البلاد والعباد، وبما يحقق آماله وتطلعاته.
وبنظرة سريعة لأداء النواب في المجالس السابقة، والذين أثبتوا جدارة في تمثيل الناخب خير تمثيل من خلال المقترحات والقرارات التي خدمت المواطن في أكثر من موطن، فهناك من تقدم بالعديد من الاقتراحات التي كان حظوظ الاختيار والتصويت عليها بالإجماع. وبعيدا عن الخوض في التفاصيل نقول وعودا على قضايا الوطن التي ينتظرها مجلس الأمة 2024 القادم نقول إنه المهمة صعبة على نواب الأمة الذين سيقع عليهم الاختيار، وذلك من ناحية جسامة المسؤولية والقضايا التي تنتظرهم وهي كثيرة وتتطلب الوقت والجهد لتحقيق المكاسب المنشودة وتحقيق مصلحة الوطن والمواطن.
ومن ناحية أخرى، نقول إن الاختيار الصائب من قبل الناخب لممثله في البرلمان المقبل يترتب عليه بعد كبير بالمرحلة المقبلة من عمر المجلس والوطن، فإن كان الاختيار صحيحا أو صائبا سنبدأ مرحلة جديدة ومهمة من البناء والتطور والنهوض بالبلد كما يرغب أن يراه به هذا الناخب. علينا أن نحسن انتخاب من يمثلنا التمثيل الصحيح تحت قبة عبدالله السالم.
وتمنياتنا بالتوفيق للجميع، والله الموفق.


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