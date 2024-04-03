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انتخبوا الكويت

4/3/2024 2:34:09 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) الكويت تستحق منا الكثير، فالنفس والنفيس أقل كثيرا من حقها الواجب، فنحن كلنا مدينون لهذا الوطن حتى تفارق أرواحنا أجسادنا، وملزمون بطاعة ولاة أمورنا في المنشط والمكره، وهذه وصية آبائنا وأجدادنا والنهج الذي نسير عليه بعيدا عن المزايدات والمصالح الدنيوية، وقد دقت ساعة الحسم وأصبحنا قاب قوسين أو أدنى من الإدلاء بأصواتنا في هذه الانتخابات لاختيار من يمثلنا في قبة البرلمان وينوب عنا أمام الله والوطن.
وليس الأمر صعبا أو محيرا كما يتصور البعض، فالشمس لا تغطى بمنخل، وقد كانت النصيحة قي يوم من الأيام تشترى بجمل، وهانحن نسديها لكم بلا مقابل فنقول وبصوت يسمعه الجميع ونوصي من سمع نداءنا أن يوصله لمن لم يسمعه، انتخبوا الكويت يا أبناء الكويت، ولا شيء سواها أبدا، وقدموا مصلحتها على كل مصلحة، فلا شيء في هذه الدنيا يساوي هذا الوطن العزيز، انتخبوا الوطن يا سادة، انتخبوا رفعته وسؤدده، وربما سأل البعض: كيف ننتخب الكويت؟ والإجابة: احرصوا على انتخاب من يسعى لمصلحة البلاد والعباد، فلنختر الإصلاحي الذي نظن فيه الخير ولا نزكي على الله أحدا، ولكن سيماهم في وجوههم والكتاب يقرأ من عنوانه، وعندنا بحمد الله الكثير ممن يخافون الله في هذا الوطن، يسعون دائبين لنهضته ورفعته.
إن الكـــويت لها حق واجب فوق كـــل واجب، فلا تفرطوا بهذا الواجب واحفـــظوها من خـــلال الاختيار الحسن، وضعوا وصية والـــدنا وأمــيرنا صاحب السـمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد نصب أعينكم، واجعلوا ضمائركم دليلـــكم، والله ولي التوفيق.
ودمتم سالمين.

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