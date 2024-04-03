(MENAFN
- Al-Anbaa) الكويت تستحق منا الكثير، فالنفس والنفيس أقل كثيرا من حقها الواجب، فنحن كلنا مدينون لهذا الوطن حتى تفارق أرواحنا أجسادنا، وملزمون بطاعة ولاة أمورنا في المنشط والمكره، وهذه وصية آبائنا وأجدادنا والنهج الذي نسير عليه بعيدا عن المزايدات والمصالح الدنيوية، وقد دقت ساعة الحسم وأصبحنا قاب قوسين أو أدنى من الإدلاء بأصواتنا في هذه الانتخابات لاختيار من يمثلنا في قبة البرلمان وينوب عنا أمام الله والوطن.
وليس الأمر صعبا أو محيرا كما يتصور البعض، فالشمس لا تغطى بمنخل، وقد كانت النصيحة قي يوم من الأيام تشترى بجمل، وهانحن نسديها لكم بلا مقابل فنقول وبصوت يسمعه الجميع ونوصي من سمع نداءنا أن يوصله لمن لم يسمعه، انتخبوا الكويت يا أبناء الكويت، ولا شيء سواها أبدا، وقدموا مصلحتها على كل مصلحة، فلا شيء في هذه الدنيا يساوي هذا الوطن العزيز، انتخبوا الوطن يا سادة، انتخبوا رفعته وسؤدده، وربما سأل البعض: كيف ننتخب الكويت؟ والإجابة: احرصوا على انتخاب من يسعى لمصلحة البلاد والعباد، فلنختر الإصلاحي الذي نظن فيه الخير ولا نزكي على الله أحدا، ولكن سيماهم في وجوههم والكتاب يقرأ من عنوانه، وعندنا بحمد الله الكثير ممن يخافون الله في هذا الوطن، يسعون دائبين لنهضته ورفعته.
إن الكـــويت لها حق واجب فوق كـــل واجب، فلا تفرطوا بهذا الواجب واحفـــظوها من خـــلال الاختيار الحسن، وضعوا وصية والـــدنا وأمــيرنا صاحب السـمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد نصب أعينكم، واجعلوا ضمائركم دليلـــكم، والله ولي التوفيق.
ودمتم سالمين.
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