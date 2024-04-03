اتحاد الشطرنج يكشف برنامج بطولاته المحلية

MENAFN - Alghad Newspaper) مصطفى بالو

كشف اتحاد الشطرنج الملكي عن خطة بطولاته المحلية للعام الحالي 2024، والتي تشمل على إقامة العديد من البطولات على الصعيد الفردي والجماعي، ولجميع الفئات العمرية والأندية، حيث ترصد المنتخبات الوطنية هذه المنافسات، لضم أفضل العناصر.



ووفقا للخطة، لدينا التي بدأت من خلال إقامة بطولة الشطرنج الخاطف، والتي شهدت منافسة قوية يوم الجمعة الماضي، ستقام بطولة الشطرنج السريع الأولى يومي 4 و5 من الشهر الحالي، وستنطلق المرحلة التمهيدية للرجال خلال الفترة من 16 إلى 18 الشهر الحالي".



وستقام بطولة الشطرنج الخاطف الثانية في 30 أيار (مايو) المقبل، وتعقبها البطولة التصنيفية الأولى خلال الفترة من 1 إلى 9 حزيران (يونيو) المقبل، وستقام المرحلة النهائية من بطولة المملكة للرجال خلال الفترة الممتدة من 23 حزيران(يونيو) إلى 2 تموز(يوليو) المقبلين، والتي تنطلق بالتزامن من المرحلة النهائية من بطولة المملكة للسيدات.



ويقيم اتحاد اللعبة بطولة المملكة لفئات العمرية خلال الفترة من 4 إلى 12 تموز (يوليو) المقبل، وتعقبها البطولة التصنيفية الثانية خلال الفترة من 18 إلى 27 تموز (يوليو) المقبل، وبطولة الشطرنج السريع الثانية يومي 15-16 آب (أغسطس) المقبل، وبطولة المخضرمين خلال الفترة من 22 إلى 30 أيلول (سبتبمر) المقبل، والنسخة 29 من بطولة الأمير محمد بن طلال خلال الفترة من 3 إلى 11 تشرين الأول (اكتوبر) المقبل، وتقام بطولة أندية الدرجة الأولى خلال الفترة 31 تشرين الأول (اكتوبر) إلى 9 تشرين الثاني (نوفمبر)، والتي تتزامن مع انطلاق منافسات الدرجة الثانية.



وحول رؤية الاتحاد في تنظيم البطولات المتعاقبة لجميع الفئات العمرية ولكلا الجنسين، قال رئيس اتحاد الشطرنج نواف إرشيدات: "نهدف إلى إبقاء اللاعبين واللاعبات في أجواء المنافسات، والاحتكاك المتواصل بما يشبه المعسكرات الداخلية، والتي تمنح المشاركين مواجهة أصحاب المستويات المختلفة، ما يوفر فرص تبادل الأفكار والتكتيكات الهجومية والدفاعية، والأهم هو اكتشاف خامات جديدة، ولطالما نجح المدربون من خلال رصدهم فنيا للبطولات المحلية، في اكتشاف العديد من المواهب التي تشكل رقما صعبا في صفوف المنتخبات الوطنية للجنسين".



وعن أهم المشاركات التي تنتظر الشطرنج في الموسم 2024، قال إرشيدات:

"ستخوض المنتخبات الوطنية العديد من الاستحقاقات العربية والقارية خلال الموسم الحالي، لكن تبقى المشاركة في أولمبياد الشطرنج العالمي، والذي سيقام هذا العام في المجر خلال شهر أيلول (سبتمبر) المقبل، والذي سبق وان توج لاعب المنتخب الوطني سامي السفاريني بالميدالية الفضية فيه العام 2016، وكذلك حققت بشرى الشعيبي الميدالية الذهبية في الأولمبياد الذي أقيم في جورجيا العام 2018".